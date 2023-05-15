"Сорос умер": кто запустил фейк о смерти известного миллиардера и что он говорил о войне в Украине

В социальных сетях 15 мая начали распространять фейк о смерти 92-летнего американского финансиста, инвестора и мецената Джорджа Сороса. Эта информация не соответствует действительности.

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Одним из первых о "смерти" миллиардера написал в Twitter американский блогер Matt Wallace (он даже говорил о возможной причине – сердечном приступе). Подхватили новость и некоторые другие блогеры и паблики, например, аккаунт Politics For All Ireland. Однако информации о том, что Сорос якобы покинул этот мир, не найти на страницах известных медиа.

Слухи появились еще утром и до сих пор никакого официального подтверждения не получили, а ряд блогеров удалил посты о "смерти" финансиста.

Это не первый раз, когда СМИ начали распространять такой фейк о Соросе. В 2013 году о "смерти" миллиардера написало известное агентство Reuters, но позже оно опровергло собственную статью и извинилось перед читателями.

Джордж Сорос, финансист венгерско-еврейского происхождения из США, меценат, философ и филантроп, родился в 1930 году в Будапеште (Венгрия).

Когда ему было 17 лет, во время Второй мировой он вместе с семьей уехал из оккупированной Венгрии в Англию. Там он закончил Лондонскую школу экономики и политических наук. Работал на нескольких низкооплачиваемых работах (спасатель в плавательном бассейне, швейцар на вокзале, рабочий на галантерейной фабрике, коммивояжер), пока в 1953 году не получил место в компании "Сингер и Фридландер".

В 1956-м переехал в Соединенные Штаты Америки, где в итоге создал международный инвестиционный фонд и другой бизнес.

Он является основателем и бывшим главой коммерческой инвестиционной компании Soros Fund Management. Получил известность благодаря получению прибыли от спекуляций против британской валюты, в частности во время события, известного как "черная среда", ставшего известной из-за обвала британского фунта стерлингов в 1992 году.

В 2015 году Сорос посетил Украину и находился здесь шесть дней. В разговоре с журналистами он заявил, что ни в одной стране, где работает его фонд, он не был так долго. 12 ноября 2015-го его даже наградили орденом Свободы за значительные личные заслуги в укреплении международного авторитета Украинского государства.

Филантроп поддержал Украину в развязанной Россией неспровоцированной войне. В мае 2022 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Сорос призвал "как можно скорее" нанести поражение Владимиру Путину в Украине. Он говорил, что это "лучшая и, возможно, единственная возможность сохранить нашу цивилизацию", потому что, по его мнению, речь может идти о Третьей мировой.

Противостояние между РФ и Украиной он назвал конфликтом между "открытыми обществами" (большинство стран Запада) и "закрытыми" (как Китай и Россия).

"В открытом обществе государство защищает свободу личности, в закрытом роль личности – служить интересам государства", – так Сорос описал различие.

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