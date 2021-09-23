Соратник Меркель выступил за запуск 'Северного потока-2'

Кандидат в канцлеры Германии от правящего блока Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз Армин Лашет выступил за запуск российского газопровода "Северный поток-2". Соратник Ангелы Меркель заявил об этом в ходе последнего раунда предвыборных теледебатов, прошедших в четверг, 23 сентября.

Об этом сообщил немецкие издания Der Tagesspiegel. Оно приводит цитаты кандидатов в канцлеры Германии из их последних дебатов перед парламентскими выборами.

Так, во время блиц-опрос в Лашета спросили, запустит он русский "Северный поток-2", если станет канцлером.

"Да", - ответил представитель партии Меркель.

Он объяснил, почему считает, что газопровод "Северный поток 2" нужно запускать.

"Это экономический проект. Если мы откажемся от всех других источников энергии, то нам нужно будет больше газа", - сказал Лашет.

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По его словам, важно то, что "Украина должна быть предоставлена геополитические гарантии в том, что она не будет от этого страдать".

Речь идет о обусловлены транзитные поставки голубого топлива через Украину после запуска нового газопровода.

"Если Россия будет ставить это под сомнение, то проект будет немедленно остановлен", - заявил Лашет.

В то же время кандидат от либеральной "Свободной демократической партии" Кристиан Линднер выступил против интеграции Украины в ЕС и НАТО.

"Украина в НАТО? Нет", - ответил Линднер.

Выборы в немецкий парламент состоятся уже в это воскресенье, 26 сентября.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о претендентах на пост канцлера, как они относятся к России, войны на Донбассе и европейских стремлений Украины.