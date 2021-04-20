В Польшу прибыло несколько десятков американских истребителей, а представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге 19 апреля сказал, что, конечно же, переброска самолетов не связана с наращиванием Россией своих сил у украинской границы.

Разумеется. Известно же, что и 150 тысяч российских солдат тоже приехали просто на "учения", а то, что скопились они у границ Украины – чистая случайность. Не удивляйтесь, если несколько десятков тысяч российских граждан в одежде, очень похожей на камуфляж военнослужащих, заблудятся на Донбассе, а потом американские истребители, скопившиеся в Польше, случайно в ходе учений отправят ракеты "воздух - земля" не по учебным мишеням, а по позициям заблудившихся на украинской территории: летчик ошибся с координатами, рука дрогнула, произошел непроизвольный выстрел. Бывает. Все мы люди и ничто человеческое нам не чуждо.

Впоследствии Вашингтон и Москва спишут эти удивительные совпадения на исключительное стечение обстоятельств, в которых каждый участник – от американского пилота до российского тракториста – окажется не в том месте и не в то время, а Мария Захарова расскажет, что она никогда не слышала про несколько сотен погибших россиян и вообще "где ваши доказательства".

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