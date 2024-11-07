'Снимают белые халаты и надевают военную форму': боец ЦАХАЛ объяснил особенность медицинской службы в армии Израиля

В армии обороны Израиля военные медики выполняют большой спектр задач на фронте. Они не только оперативно оказывают помощь раненым на поле боя, стабилизируя состояние пострадавших до эвакуации, но и обучают солдат навыкам первой помощи и тому, как спасать жизнь в экстремальных условиях.

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Военные врачи в Израиле работают не только на стабилизационных пунктах и в больницах, но и сопровождают солдат непосредственно в боевых действиях. Об этом в интервью украинскому СМИ рассказал Роман Гольдман, который служащий в элитном подразделении Армии обороны Израиля, которое занимается спасением сбитых летчиков, а также медицинской эвакуацией бойцов с поля боя.

По его словам, некоторые врачи также закреплены за боевыми батальонами, где они работают бок о бок с бойцами. Боевые медики помогают и раненым солдатам, и гражданским лицам. Врач находится в каждом боевом подразделении, которое выходит на задание.

Гольдман говорит, что особенностью израильской армейской медицинской службы является то, что в военных операциях принимают участие лучшие врачи. В ЦАХАЛ есть профессора, заведующие отделами и медики других уровней.

"Это уровень врачей, которые покинули свои отделения и мобилизовались в боевое подразделение, чтобы защищать страну. Приблизительно на каждые 60 солдат приходится по одному медику. Это обеспечивает полноту покрытия медицинской помощью. Медики оснащены всем необходимым, в том числе оборудование для переливания крови. Кровь хранится в специальном охлаждающем контейнере и благодаря поставкам из банка крови запасы регулярно обновляются. Это сводит к минимуму количество погибших по отношению к общему объему раненых", – рассказал боец ЦАХАЛ.

Роман рассказал, что военные в Израиле после обязательной службы возвращаются к гражданской жизни, но остаются в резерве. Во время мобилизации резервистов они приходят в свои подразделения и снова служат с теми же людьми.

"В принципе вся израильская медицина базируется на резервистах. Во время войны врачи снимают белые халаты, надевают военную форму и отправляются на фронт, часто в самые горячие точки. Бойцов в бою сопровождают врачи высшей квалификации, с многолетним опытом. Израиль – небольшая страна, каждый гражданин важен. И жизнь здесь ценится очень высоко", – сказал военный.

Медики ЦАХАЛа известны своими навыками оказания помощи пострадавшим в самых экстремальных условиях. Израильские полевые госпитали получили самый высокий рейтинг ВОЗ благодаря возможности быстро развернуть их и предоставлять полный спектр медицинских услуг.

По мнению военнослужащего, опыт Израиля в организации медицинской помощи военным может пригодиться Украине.

"Я считаю, что гибридная модель, когда украинские врачи могли бы выезжать в зону боевых действий на один-два месяца и затем возвращаться к своей гражданской работе, могла бы быть эффективной в Украине. Для врачей подписывать контракт на службу на несколько лет – достаточно радикальное решение. Ведь они, прежде всего, гражданские и научные специалисты, а не военные. А вот система, где украинские врачи будут призваны на ограниченное время, поможет сохранить множество жизней военных", – отметил он.

Гольдман также рассказал, что военные Армии обороны Израиля, закаленные многочисленными боевыми столкновениями, во многих военных операциях берут пример с воинов Сил обороны Украины. Киев и Иерусалим делятся протоколами и схемами работы в области медицины, в частности военной.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение об усилении медицинских служб в зоне боевых действий за счет персонала из учреждений здравоохранения.

– Однако это не означает, что военных медиков переводят в пехоту – они продолжат работать по своей непосредственной специальности. Медики будут работать на ротационной основе, то есть их будут отправлять в командировки.

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