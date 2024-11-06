Израильские военные берут пример с ВСУ, – боец ЦАХАЛ Роман Гольдман

Военные Армии обороны Израиля, закаленные многочисленными боевыми столкновениями, во многих военных операциях берут пример с воинов Сил обороны Украины. Киев и Иерусалим делятся протоколами и схемами работы в области медицины, в частности, военной.

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Об этом сказал Роман Гольдман, который служит в элитном подразделении ЦАХАЛ, предназначенном для спасения сбитых летчиков, а также эвакуации бойцов с поля боя, в интервью украинскому СМИ. Сейчас он служит примерно в 100 км от столицы Ливана Бейрута.

Военный считает, что за 10 лет войны с Россией Вооруженные силы Украины прошли большой путь становления. В то же время, Израиль, который находится в состоянии войны уже более 75 лет и имеет опытную армию, перенимает определенный опыт у украинских военных.

"Мы всегда с большим уважением говорим о коллегах из Вооруженных Сил Украины и восхищаемся ими. Формирование армейской структуры занимает много времени. Израиль находится в состоянии острого конфликта постоянно. Украина же за короткое время смогла войти в десятку самых прогрессивных и сильных армий мира. Наше общее – защищать свой дом и народ. Это мы делаем так же, как и украинцы, которые 24 часа в сутки защищают свои территории", – сказал Гольдман.

Он также отметил, что никогда в Израиле не сталкивался с тем, чтобы граждане платили деньги за поддельные документы для получения отсрочки от службы в армии.

"Я слышал, что в Украине случаются случаи подкупа и подделки документов, связанных с инвалидностью. Люди платят сумасшедшие деньги, чтобы не идти в армию. В Израиле с таким никогда не сталкивался, явка на мобилизацию составляет около 180%. И те, кто испытывает проблемы со здоровьем, тоже хотят участвовать в защите своей страны. Даже если могут делать только небольшие дела. Хотя бы просто мыть пол", – сказал он.

По его мнению, помочь решить эту проблему может продумана и честная коммуникация власти с гражданами. Людям нужно понять: служба в армии – это возможность внести свой вклад в победу. Понимание этого вопроса можно добиться грамотным диалогом власти с людьми, ведь многие страхи рождаются от недостатка информации, добавил Гольдман.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Израиль начали новый этап сотрудничества в сфере противодействия ударным беспилотникам, в частности иранского производства, известным как "Шахед". Сотрудничество между военными стартовало после длительного периода, когда Иерусалим отказывался оказывать помощь Киеву в этой сфере.

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