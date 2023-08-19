Снимал стратегические объекты: в Латвии задержали российского шпиона

В Латвии задержали мужчину, которого заподозрили в шпионаже в пользу страны-агрессора России. Правоохранители установили, что он собирал данные о стратегических объектах на территории страны, а также про вооруженные силы государств-союзников.

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Об этом сообщили на сайте Службы государственной безопасности Латвии (VDD). Задержание произошло 15 августа, подозреваемый является гражданином Латвии.

Он якобы поклонник группы "Антифашисты Прибалтики" и отправлял информацию ее членам.

Как говорится в сообщении, речь идет о сборе им данных про личный состав и технику вооруженных сил стран-союзников, инфраструктуру Рижского порта и аэропорта, нефтяные терминалы, полигоны беспилотников. Кроме того, задержанный передавал информацию о лицах и компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и противостоят российской агрессии.

В VDD подчеркнули, что эти данные могли быть использована против интересов национальной безопасности Латвии и передавались через группу "Антифашисты Прибалтики" спецслужбам России.

Там также уточнили, что мужчина работал водителем такси, что способствовало активному сбору информации.

Во время обысков в его квартире правоохранители нашли флаги России и СССР.

17 августа суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше задержали двух граждан страны-террориста России, которые распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнера". Своей деятельностью россияне занимались в Кракове и Варшаве.

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