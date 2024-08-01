Сможет избежать смертной казни: главный обвиняемый в организации терактов 11 сентября в США пошел на соглашение со следствием

Главный обвиняемый в организации терактов 11 сентября 2001 года в США, Халид Шейх Мохаммед, и двое его приспешников заключили соглашение со следствием. Теперь по данным американских СМИ, они избегут казни, а система правосудия США избежит изнурительного судебного процесса.

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Об этом сообщает BBC. Халид Шейх Мохаммед, Валид Мухаммед Салих Мубарак бин Атташ и Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсави все эти годы содержатся в лагере на американской базе Гуантанамо на Кубе.

Халида Шейха Мохаммеда арестовали в Пакистане в 2003 году, а в 2008-м против него выдвинули множество обвинений, главное из которых — убийство 2 796 человек 11 сентября 2001 года, когда два пассажирских самолета, захваченных террористами-смертниками, протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке . Один врезался в здание Пентагона под Вашингтоном, а еще один упал в поле в штате Пенсильвания.

О соглашении с обвиняемыми объявил Пентагон, но не раскрыл его деталей. Газета New York Times сообщает, что они согласились признать вину в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни.

Как отмечает корреспондент ВВС Дженни Кума, рассмотрение дела Халида Шейха Мохаммеда и его приспешников годами затягивалось из-за досудебных разбирательств и споров по поводу пыток, которым подвергались обвиняемые на начальных этапах следствия.

"США пытались уладить проблемы с пытками, которые Мохаммед и другие испытывали в секретных тюрьмах ЦРУ в 2000-х годах. Поэтому перед прокурорами встал вопрос: допустимы ли в суде показания, полученные под пытками", — объясняет американская телекомпания CNN.

По данным прессы, Мохаммеда пытали, в частности, имитацией утопления.

59-летний Халид Шейх Мохаммед родился в Пакистане, жил в арабских странах, учился в США и воевал в Афганистане против советских войск. Американское следствие утверждает, что именно он предложил лидеру "Аль-Каиды" Усаме бин Ладену направить захваченные самолеты в небоскребы в США, а затем принимал участие в подборе и обучении некоторых из смертников.

Кроме этого, Мохаммеда считают причастным к нескольким другим громким терактам. Газета New York Times узнала об условиях соглашения с ним из письма, которое главный военный прокурор США, контрадмирал Аарон Руг, разослал родственникам жертв.

"В обмен на исключение казни из списка возможных наказаний, трое обвиняемых согласились признать вину во всех преступлениях, в которых они обвинены, включая убийство 2976 человек", — говорится в письме, которое процитировала газета.

Контрадмирал Руг признался родственникам жертв, что это решение было трудным, но, по его мнению, это лучший способ добиться справедливости.

Ранее OBOZ.UA публиковал подробности и редкие видео о терактах 11 сентября 2001 года. Этот день должен был стать обычным вторником, а вошел в историю как дата одного из величайших терактов. В этот день смертники захватили несколько самолетов в США и убили тысячи людей, изменив жизнь всего мира.