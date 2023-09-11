Черный день в истории США: что известно о терактах 11 сентября. Опубликованы редкие видео

День 11 сентября 2001 должен был стать обычным вторником, а вошел в историю как дата одного из крупнейших терактов. В этот день смертники захватили несколько самолетов в США и убили тысячи людей, изменив жизнь всего мира. Новые подробности той атаки всплывают до сих пор.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о терактах 11 сентября. И публикует редкие видео того страшного дня, которые недавно появились в интернете. (Чтобы посмотреть ролики, доскролльте новость до конца)

Как развивались события 9/11

Америка и мир были шокированы, когда в тот день в новостных лентах и эфире телеканалов начала появляться информация о террористических атаках, для которых в качестве оружия были использованы гражданские пассажирские самолеты. Тем не менее, именно так и поступили четыре группы террористов группировки "Аль-Каида". В общей сложности 19 человек разделились, чтобы захватить рейсовые борта и направить их на разные объекты.

Практически в прямом эфире произошло две атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Первый самолет врезался в Северную башню. Произошло это в 8:46 по времени Восточного побережья США (13:46 по Гринвичу). Как только на месте оказались первые репортеры, произошла вторая атака – в Южную башню самолет попал в 9:30.

Из-за попадания самолетов в обоих небоскребах начались пожары. Люди стали в панике пытаться покинуть здания, порой просто выпрыгивая из окон. А через два часа башни высотой в 110 этажей обрушились – пожар разрушил их конструкции и привел к коллапсу. Весь Нью-Йорк объяли облака пыли, а столбы дыма были видны даже из космоса. Количество жертв превысило 2700 человек. Среди них были граждане 77 стран мира. В числе жертв – 441 сотрудник экстренных служб, прибывших на место теракта.

Третий самолет террористы в 9:37 направили на Пентагон. Его корпуса находятся на окраине Вашингтона. Западная часть главного здания была частично разрушена в результате падения авиалайнера. Погибли 64 пассажира самолета и 125 человек на земле.

Четвертая атака была неудачной. Пассажиры начали сопротивляться террористам и в результате самолет разбился в 10:03 в поле у города Шанксвилл, штат Пенсильвания. Жертвами этой катастрофы стали 44 человека. Некоторые аналитики предполагают, что целью террористов, захвативших этот борт, должен был стать Капитолий в Вашингтоне.

Какими были последствия

Выяснив, что атакой стоит группировка "Аль-Каида", власти США во главе с президентом Джорджем Бушем-младшим объявили охоту на ее главу – Усаму бен Ладена. Ради его захвата началось вторжение в Афганистан.

Поймать террориста №1 удалось только в 2011 году. Он скрывался в Пакистане. Операция по его ликвидации называлась "Копье Нептуна", ее инициировал президент США Барак Обама. Целью была ликвидация бен Ладена, хотя ему оставили шанс добровольно сдаться и сохранить себе жизнь. В результате лидер "Аль-Каиды" был убит в своем доме в городе Абботабад. Вместе с ним погибли его сын, курьер, а также брат и жена курьера. Тело бен Ладена похоронили в Аравийском море, ведь, по утверждениям официальных лиц США, ни одна страна не приняла бы его останки. Перед погребением над телом террориста совершили все соответствующие исламской вере обряды.

А вот планировщик терактов Халид Шейх Мохаммад был пойман еще в 2003 году. Он также нашел убежище в Пакистане. Мохаммад до сих пор находится под стражей и ждет приговора американского суда.

Сказался теракт 11 сентября на жизни абсолютно всех людей в мире. Ведь в результате этой атаки были значительно усилены меры безопасности во время авиаперелетов. Теперь ни один гражданский пассажир не может попасть на борт воздушного судна без тщательной проверки документов и багажа. Также были значительно ужесточены требования к размеру и содержанию ручной клади, чтобы никто не мог пронести на борт что-то опасное для остальных пассажиров и экипажа.

Место падения башен-близнецов, которое получило название Ground Zero, расчищали в течение 8 месяцев. Сейчас на его месте стоит небоскрёб, который называют Башней свободы. Его высота составляет 417 метров, а со шпилем – 541 метр. Это седьмой по высоте небоскреб в мире и самое высокое здание в США и во всем Западном полушарии.

Опознание жертв

На сегодняшний день остаются неопознанными останки более 1100 жертв атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Это примерно 40% всех жертв теракта. И офис главного судмедэксперта города продолжает прилагать массу усилий, чтобы сократить этот список.

Так, накануне 22-й годовщины атаки стало известно, что удалось установить личности еще двух погибших. О них известно, что это мужчина и женщина. Однако члены семей попросили не разглашать их имена.

"Мы надеемся, что эти новые опознания смогут принести некоторое утешение семьям этих жертв, а непрекращающиеся усилия Управления главного судмедэксперта свидетельствуют о непреклонном стремлении города воссоединить всех жертв Всемирного торгового центра с их близкими", – сказал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в своем заявлении по поводу установления лиц погибших. До этого идентификацию отдельных останков удалось завершить в 2021 году, а перед тем – в 2019 году.

Редкие видео продолжают появляться в сети

Несколько месяцев назад американский телеканал CBS опубликовал кадры, снятые их фотожурналистом Марком Лаганга, по редакционному заданию оказавшемуся на месте теракта. Он снял 29 минут материалов о работе спасателей и пожарных на месте падения небоскребов.

Лаганга не знал, что именно произошло во Всемирном торговом центре, когда прибыл к башням-близнецам. Но, по его словам, он был шокирован количеством людей, которые пытались скрыться как можно дальше от места катастрофы. Снятые им ролики можно найти на Youtube-канале September 11 Archivist, собирающем видеосвидетельство о дне трагедии. Они опубликованы в четырех частях (первая, вторая, третья и четвёртая).

Еще одно редкое видео демонстрирует прямо из центра событий, как Нью-Йорк накрывало облаком пыли. И следы, которые это облако оставило после себя.

Ранее OBOZREVATEL публиковал редкие свидетельства очевидцев терактов 11 сентября.

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