СМИ назвали имя нового министра обороны Германии: он призвал конфисковать имущество российских олигархов

Министр внутренних дел земли Нижняя Саксония Борис Писториус будет объявлен новым министром обороны Германии. На новом посту он сменит Кристин Ламбрехт, которая в понедельник официально заявила о своем уходе.

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Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ. О федеральных политических амбициях Писториуса, представителя немецкой Социал-демократической партии, известно давно, отмечает издание.

В 2019 году он баллотировался на пост президента СДПГ, конкурируя с Олафом Шольцем. Писториус считался одним из самых популярных министров Нижней Саксонии, а также был самым заметным из министров внутренних дел СДПГ в последние годы.

В новом кабинете Бориса Писториуса ждут большие задачи. Состояние войск плачевное, а в связи с нападением РФ на Украину возникает острая необходимость реструктуризации Бундесвера, отмечает Der Spiegel.

В июне Писториус призвал официальный Берлин конфисковать активы российских олигархов из списка санкций ЕС и использовать эти средства для гуманитарной помощи и восстановления Украины.

Борис Писториус родился в 1960 году в городе Оснабрюк (Нижняя Саксония). В 2006-2013 годах был мэром Оснабрюка, а с 2013 года занимал пост министра внутренних дел земли Нижняя Саксония.

Напомним, предшественницу Писториуса Ламбрехт часто критиковали за недостаточную поддержку Украины в войне с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ФРГ передать Украине все виды оружия. Он заявил об угрозе третьей мировой в случае, если РФ победит.