Министр обороны Германии официально подала в отставку: ее критиковали за недостаточную помощь Украине

Слухи о вероятной отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт подтвердились. 16 января руководительница оборонного ведомства ФРГ подала заявление об отставке.

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Текст объявления об этом был обнародован на сайте пресс-службы. Ламбрехт рассказала, что попросила федерального канцлера Олафа Шольца уволить ее с должности.

Журналисты, как утверждает глава МО ФРГ, уже несколько месяцев якобы сосредоточены на ее персоне и только в меньшей степени – на работе армии, Бундесвера и "решений политики безопасности в интересах граждан Германии".

"Ценная работа солдат и многих целеустремленных людей в сфере бизнеса должна быть на переднем плане. Поэтому я решила сделать свою должность вакантной", – написала Ламбрехт.

Она поблагодарила всех, кто "каждый день работает для обеспечения нашей безопасности". "И от всего сердца желаю им всего наилучшего в будущем", – подытожила министр.

Добавим, что в последнее время Ламбрехт часто подвергалась критике за недостаточную поддержку Украины в развязанной Россией войне.

Представительнице Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 57 лет. Кресло главы обороны ФРГ она заняла 8 декабря 2021 года, до этого успев побывать на разных высокопоставленных должностях, среди которых министр юстиции и защиты прав потребителей Германии (2019–2021) и министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи (2021).

Ламбрехт неоднократно выступала на стороне Украины, говорила, что Берлин готов помогать Киеву столько, сколько потребуется. Однако с передачей тяжелой военной техники западного образца она медлила, вместо этого продвигая "кольцевой обмен" (ФРГ предоставляет технику другим странам, заменяя советские образцы, которые отправляются в Украину). Ламбрехт объясняла это тем, что другие страны еще не отправили танки украинским военным, а у ФРГ нет такой техники в боеспособном состоянии в больших количествах.

Слухи о том, что глава МО Германии якобы может пойти в отставку, появились за несколько дней до официального объявления.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно гендиректор оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Германия не сможет поставить в Украину танки Leopard до начала 2024 года. Он объяснил, что ремонт списанных основных боевых танков занимает почти год.

– СМИ заявили, что Германия примет решение о поставках боевых танков Leopard на следующей неделе и объявит его на саммите формата Рамштайн. Пока неизвестно, разрешит ли ФРГ передачу танков со стороны других государств.

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