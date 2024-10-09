Случилось больше всего войн за последние полвека: шведские исследователи определили самый жестокий год ХХ века

По состоянию на начало 2024 года в мире одновременно продолжалось 59 войн. Это самое большое количество конфликтов за последние почти полвека.

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Такие данные приводит PRIO и проект Уппсальского университета Швеции Uppsala Conflict Data Program. Шведские исследователи учитывают только те войны, в которых погибают более тысячи человек в год.

По данным ученых, за последние 30 лет наиболее насильственными были 2021, 2022 и 2023 годы. А одним из самых жестоких после окончания Холодной войны оказался 2023 год.

Исследователи отмечают, что также наблюдается резкое увеличение числа погибших из-за боевых действий в трех конфликтах: гражданской войне в регионе Тиграй (Эфиопия), российской полномасштабной войне в Украине и израильскими боевыми действиями в Газе.

По данным шведского проекта, в 2023 году всего в боях погибли 122 тысячи человек. Более 71 тысячи из них были убиты в Украине и около 23 тысяч в Газе за менее чем три месяца после начала конфликта в 7 октября.

Следует отметить, что в мире намного больше вооруженных противостояний, но большинство из них не международные, то есть они происходят в пределах одной страны.

Так, в Европе за это время произошло 7 конфликтов: кроме г. полномасштабного вторжения РФ в Украину, исследователи называют Нагорный Карабах, Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию.

При этом швейцарские исследователи отмечают, что полномасштабное вторжение России в Украину не изменило классификацию вооруженных конфликтов в регионе. Ведь по критериям международного гуманитарного права между Россией и Украиной существовал международный конфликт с 2014 года.

"Что изменилось с февраля 2022 года, так это интенсивность насилия и его влияние на гражданское население", – отметили исследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО озвучили два противоречивых прогноза относительно продолжительности войны в Украине. По одному из них Силы обороны еще в этом году могут перейти к контрнаступлению, если Запад усилит военную поддержку нашей страны. Во втором – миру необходимо быть морально готовым к тому, что война будет продолжаться после 2025 года.