Словакия получила новые F-16 вместо переданных Украине МиГ-29

В понедельник, 22 июля, Словакия получила первые два из 14 новых истребителей F-16. Они заменят старые самолеты, которые страна уже подарила Украине.

Видео дня

В прошлом году наше государство получило от Словакии дюжину истребителей МиГ-29 – Братислава прекратила их использование из-за нехватки запчастей и трудностей с техническим обслуживанием, но Украина смогла применить их в войне против России. Об этом пишет Reuters.

С тех пор Словакия, которая является членом НАТО, полагалась на своих центральноевропейских соседей в вопросах патрулирования воздушного пространства.

В 2018 году страна подписала соглашение на приобретение 14 самолетов F-16 на сумму около 1,6 млрд долларов. Первые поставки произошли на год позже после задержек во время пандемии COVID.

Официально Словакия приняла первые истребители, произведенные Lockhead Martin (LMT.N), в начале этого года, но они оставались в Соединенных Штатах Америки для проведения обучения по техническому обслуживанию.

Остальные 12 бортов Братислава должны получить до конца следующего года.

"Реактивные самолеты стали более важными, поскольку НАТО укрепляет свой восточный фланг, а соседняя Украина борется с российским вторжением", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых F-16 Block-30, модернизируя 82 F-16 до Block-70 и купив 24 истребителя четвертого поколения Rafale у Франции. Списанные самолеты страна планирует продать США, а после ремонта они могли бы пригодиться Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!