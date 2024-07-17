Греция планирует продать старые истребители F-16 США: их могут модернизировать и передать Украине – Al Jazeera

Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых F-16 Block-30, модернизируя 82 F-16 до Block-70 и приобретая 24 истребителя четвертого поколения Rafale во Франции. Списанные самолеты страна планирует продать США, а после ремонта они могли бы пригодились Украине.

Видео дня

Об этом говорится в материале Al Jazeera. Пока нет никаких официальных заявлений о том, куда партеры собираются деть три десятка истребителей.

"Комитет Конгресса США также разрешил Греции купить до 40 многоцелевых самолетов пятого поколения F-35. Украина не скрывала своего желания получить их", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что Украина может ожидать 60 списанных F-16 из Дании, Норвегии и Нидерландов. В Киеве говорили, что Воздушным силам ВСУ нужно около 150 самолетов. Поэтому аналитики подчеркивают, что 32 истребители с Греции в некоторой степени помогли бы сократить разрыв.

Но, по словам источников Al Jazeera, Греция предпочитает такую формулу передачи этих истребителей: продать их обратно США, где их модернизируют, а потом якобы передадут Киеву.

При этом в своей публикации издание сослалось и на неназваных "военных экспертов", которые критикуют Грецию за "раздачу десятков истребителей" и в общем за "проукраинскую политику".

"К сожалению, из-за наших соседей мы вынуждены иметь очень мощные вооруженные силы. Продажа 32 F-16… открыла бы большую дыру в ВВС… Должен быть кворум около 200 самолетов, чего невозможно добиться с более современными и дорогими истребителями", – процитировали журналисты анонимного инженера греческих ВВС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Греция согласовала отправку в Украину летных инструкторов. Один из них в июне прибыл в Киев и стал первым иностранцем, который должен научить украинских пилотов оперативно использовать истребители F-16.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!