Словакия избрала нового президента: Пеллегрини победил с ощутимым отрывом

В Словакии завершился второй тур президентских выборов. Победу по результату подсчета 96.1% голосов победу одержал Петер Пеллегрини – союзник действующего словацкого премьера Роберта Фицо.

Он набрал 54.3% голосов, а его оппонент, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок – 45.7%. Последний уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.

Корчок заявил, что разочарован и расстроен, но уважает результат волеизъявления граждан. Он надеется, что Питер Пеллегрини как президент будет соблюдать конституцию.

"Эти выборы в Словакии не только решат, кто станет президентом республики на следующие пять лет, но и вынесут вердикт политике Роберта Фицо и его правительства за последние шесть месяцев. Если победит Иван Корчок, то ожидается, что нынешняя пророссийская политика будет уравновешена. Но если пост получит Петер Пеллегрини, это вряд ли произойдет", – заявлял корреспондент Euronews Аттила Мадьяр из Братиславы.

В конце концов реальностью стал именно второй вариант.

Кто такой Петер Пеллегрини

Пеллегрини является лидером партии "Голос – социальная демократия", которая входит в коалиционное правительство Фицо, и главой парламента Словакии.

Как и словацкий премьер, он выступает против помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. Также он заявлял, что не поддерживает вступление Украины в НАТО. Ранее Пеллегрини называл себя "кандидатом мира" и обещал не дать "втянуть Словакию в войну".

"Словакия не должна быть просто пассивным получателем того, что диктуют Вашингтон и Брюссель", – заявлял политик.

Добавим, что его оппонент Корчок, имеющий прозападные взгляды и являющийся сторонником ЕС и НАТО, обещал сопротивляться попыткам правительства Роберта Фицо строить националистический антизападный внешнеполитический курс Словакии.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте в Словакии состоялся первый тур выборов президента. Тогда избиратели выбирали президента из девяти кандидатов. Больше всего шансов на победу имели председатель парламента Словакии, лидер партии "Голос – социальная демократия" Петер Пеллегрини и известный политик, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, которые в конце концов и прошли во второй тур.

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