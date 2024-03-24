В Словакии прошел первый тур выборов президента: кто претендует на победу

В Словакии 23 марта прошел первый тур выборов президента. Однако два избирательных участка закрыли со значительным опозданием и запланированное Центризбиркомом на утро 24 марта объявление о процессе волеизъявления может также опоздать.

"Если подытожить то, что мы знаем, то в полдень в некоторых районах Братиславы явка составляла около двадцати процентов, около четырех часов - около сорока процентов. Около десяти часов она могла бы достигнуть около шестидесяти процентов избирателей", - цитирует национальный вещатель своего журналиста.

Первый тур выборов президента Словакии завершился лишь в 22:30 из-за того, что два избирательных участка закрылись позже запланированного срока. В первом член местного избиркома потерял сознание. Второй закрыли на тридцать минут позже из-за опоздания председателя избиркома на работу (участок утром открыли на полчаса позже).

Словацкие избиратели выбирали президента из девяти кандидатов. Больше всего шансов на победу в выборах имеют глава парламента Словакии, лидер партии "Голос – социальная демократия" Петер Пеллегрини, и известный политик, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Однако по данным опросов ни у одного из кандидатов нет шансов получить более половины голосов избирателей. Поэтому велика вероятность второго тура. Он состоится 6 апреля.

Действующая президент страны Зузана Чапутова не участвует в выборах.

Президента Словакии выбирают на прямых выборах сроком на пять лет, но не более двух раз подряд.

Иван Корчок и Петер Пеллегрини уже выступили с обращениями к своим избирателям. Первый в своем спиче заявил, что "Словакия не должна оказаться в изоляции только потому, что некоторые политики склоняются перед Россией, этим агрессором". "Это не мой путь. Я не буду спокойно сидеть и наблюдать за таким сценарием пути Словацкой республики", – сказал он.

В свою очередь Пеллегрини обвинил своего конкурента во втягивании Словакии в войну. По его словам, "избиратели не хотят либерального правого президента, втягивающего страну в военный конфликт, они хотят мира". Пеллегрини также добавил, что "Корчок является продолжением прозападной политики Зузаны Чапутовой".

Как сообщал OBOZ.UA, Зузана Чапутова в очередной раз раскритиковала главу правительства Роберта Фицо за его контакты со страной-террористом Россией. Также глава государства подчеркнула, что премьер-министр пытается ослабить верховенство права.

Премьер Фицо в своей речи ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину в очередной раз повторил кремлевские нарративы. Он заявил, что война России против Украины в 2014 году началась с "разгула украинских неонацистов".

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