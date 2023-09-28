Лавров признает суверенитет Украины в обмен на внеблоковость: в чем кроется российская ловушка

На днях, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметился довольно странным как для представителя Кремля заявлением о готовности его страны признать государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Такой заголовок облетел мировую прессу, но на самом деле российские дипломаты вновь пытаются заманить международное сообщество в ловушку фальшивых переговоров, ведь договоренности с путинской Россией, как показывает практика, ничего не стоят.

Лавров пытается найти оправдание войне в документах о независимости Украины

Прямая речь российского министра содержала, в частности, следующие тезисы: "Мы (Россия. – Ред.) еще в 1991 г. признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую она приняла, выходя из СССР. В Декларации записано много хорошего, в том числе то, что они (Украина. – Ред.) будут уважать права национальных меньшинств, русского (он там прямо упомянут) и других языков. Потом это все вошло в их Конституцию. В Декларации о независимости одним из главных для нас был момент, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции в тех условиях мы поддерживаем территориальную целостность этого государства".

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Далее Лавров, используя бессмысленные штампы российской пропаганды, отметил, что после Революции Достоинства 2014 года в Украине "заявили, что будут отменять статус русского языка в Украине, и объявили поход вооруженных боевиков на Крым, чтобы захватить Верховный совет Крыма. Эти люди (жители Крыма. – Ред.) просто встали на защиту своих домов, языка, традиций. Провели референдум. Тогда Крым сразу присоединился к России".

Из слов Лаврова можно сделать достаточно неожиданные выводы. По логике российского министра, если Украина откажется от намерения вступить в НАТО и восстановит статус русского языка в ряде своих регионов, Россия готова вернуться к признанию ее территориальной целостности, несмотря на то что РФ уже аннексировала и официально включила в свой состав Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области (хотя не все территории полностью контролирует). Однако деградация кремлевской дипломатии достигла такого уровня, что глава МИД России в своем выступлении не смог правильно озвучить фундаментальные составляющие исторического процесса после распада СССР.

Российский министр спутал Акт провозглашения независимости и Декларацию о суверенитете Украины

Следует напомнить, что не существует такого документа, как Декларация о независимости Украины. Основополагающий документ, в котором зафиксирован выход Украины из состава СССР, называется Акт провозглашения независимости Украины, он был принят 24 августа 1991 года. В нем нет ни одного упоминания о внеблоковом статусе государства и других фантазиях Лаврова, в подтверждение чего можно привести полный текст Акта: "Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию создания государства в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства – УКРАИНЫ. Теперь на территории Украины действуют исключительно Конституция и законы Украины. Этот акт вступает в силу с момента его одобрения".

Очевидно, что российский министр спутал его с Декларацией о государственном суверенитете Украины, принятой 16 июля 1990 года, которая на тот момент не означала выхода из состава СССР. Там действительно есть упоминание о внеблоковом статусе тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках и соблюдающим три неядерных принципа: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия".

Языковой вопрос в Декларации упоминается только в таком аспекте: "Украинская ССР обеспечивает национально-культурное возрождение украинского народа, его исторического сознания и традиций, национально-этнографических особенностей, функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни"; "Украинская ССР самостоятельна в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации, гарантирует всем национальностям, проживающим на территории Республики, право их свободного национально-культурного развития". Поэтому особый статус или вообще упоминание русского языка в документе отсутствуют, ведь равенство культурных прав должно быть обеспечено всем национальностям на территории Украины, а не только русским.

Российская агрессия делает какие-либо обязательства Украины перед РФ фактически недействительными

Стоит напомнить малоуважаемому министру Лаврову, что его государство начало откровенно враждебные действия против Украины в начале 2014 года, серьезно нарушив территориальную целостность Украины путем незаконной оккупации и аннексии Крыма, а также создания и поддержки военных сепаратистских сил на востоке страны. На тот момент внеблоковость Украины действительно была одной из концепций внешней политики государства, однако грубое нарушение украинских границ Россией заставило пересмотреть эти планы, учитывая, что мир не приложил должных усилий, чтобы остановить российскую аннексию Крыма. Более того, обязательства по Будапештскому меморандуму также были грубо нарушены как в 2014 году, так и в 2022-м, когда РФ начала полномасштабную агрессию против Украины.

Поэтому после совершения Россией тысяч военных преступлений против Украины, включая саму войну, все апелляции Лаврова к документам многолетней давности потеряли свою актуальность. Единственной возможностью обсуждения каких-либо условий есть только возвращение к ситуации на момент провозглашения независимости Украины. Так что Россия должна вернуть Украине все территории в границах 1991 года, а затем уже ставить вопрос об обсуждении внеблокового статуса и статуса русского языка. Понятно, что Кремль на это не пойдет ни при каких обстоятельствах, поэтому глава российского МИД в очередной раз неудачно пытался обмануть Украину и мир, но только подтвердил свою абсолютную некомпетентность.