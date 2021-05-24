Буде досить багато тексту, дуже зачепила ця тема.

Мені так шкода молодого хлопчину-бєларуса, від учора не можу заспокоїтись, думки не полишають. Бо хлопцю зламають долю (вже зламали), а можливо навіть позбавлять життя. І всі це усвідомлюють. І нічого, нічогісінько зробити не можуть. Весь світ тепер буде спостерігати, як оскаженілий диктатор і терорист (так, Лукашенко тепер офіційно терорист і міжнародний злочинець, світова спільнота мусить це визнати) приносить в жертву чергове людське життя. Він зробить все, щоб показати залишкам опозиції, що не зупиниться і знайде кожного. А потім зламає і вб’є.

Всі актори цієї страшної п’єси вже давно на своїх місцях, кожний зіграє свою роль, хтось ганебну, а хтось трагічну. Це дуже страшно, усвідомлювати, що ти сидиш в глядацькому залі, прикутий до крісла, змушений спостерігати за цим всім до останнього акту. Можна, звісно, заплющити очі. Можна кричати. Але не можна нічого змінити.

Для хлопця можна було все змінити ще вчора. В той момент часу і простору, коли помітив в аеропорту гебіста, який фотографує його документи. Він же сам про це написав другу в месенджер. Не сісти в літак. Звернутись по допомогу до поліцейських, попросити захистити. Не подумав, знехтував, не зробив, не змінив. І вже нічого не вдієш, навіть якщо світова спільнота захрипне кричати.

Для всієї країни можна було змінити ще тоді, коли протестний рух був на підйомі, коли Лукашенко був дезорієнтований, коли була саме та стадія хаосу, яку можна було повернути собі на користь. Не зробили, не змогли, не змінили. Тепер тільки роки тотального терору під пильним наглядом і з консультаціями "братушек". Ще один гнійник зі спільним кордоном. Ще один гебнявий анклав. По суті, Мордор знову приріс територією. Територією, на якій досі є смертна кара, єдина така країна на пострадянському просторі.

Хто як відреагував в світі на цей час.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко закликав негайно звільнити білоруського опозиціонера Романа Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані"

Президент Литви Гітанас Науседа. "Я вимагаю, щоб білоруський режим негайно звільнив затриманого [...] Я звертаюся до союзників по НАТО і Євросоюзу з закликом негайно відреагувати на загрозу".

Держсекретар МЗС Німеччини Мігель Бергер. "Нам потрібні негайні роз'яснення уряду Білорусі стосовно того, що літака Ryanair перенаправили до Мінська і затримали журналіста"

Голова комітету з міжнародних справ британського парламенту Том Тугендхат. "Примусити літак сісти для того, щоб змусити замовкнути голос опозиції — це напад на демократію і свободу слова в усьому світі. Білоруський тиран Лукашенко загрожує нам усім".

Лідер "Європейської народної партії" Дональд Туск. "Лукашенко став загрозою не тільки для громадян своєї країни, але і для міжнародної безпеки. Його акт державного тероризму вимагає негайної і жорсткої відповіді з боку всіх європейських урядів і інститутів".

Голова Європарламенту Давид Сассолі. "Нам потрібні негайні пояснення. Його [Романа Протасевича] мають негайно звільнити. Без зволікань мають відпустити усіх 171 пасажира рейсу".

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. "Це абсолютно неприпустимо. Ми покладаємо на владу Білорусі відповідальність за безпеку всіх пасажирів. ВСІ пасажири повинні отримати можливість негайно продовжити свою подорож".

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. "Викрадення цивільного літака — це безпрецедентний акт державного тероризму, який не можна залишити безкарним".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування".

Голова Ryanair Майкл О'Лірі назвав вимушену посадку в Білорусі "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади. Майкл О'Лірі наголосив, що пілоти зробили все можливе, щоб безпечно завершити політ. Голова Ryanair також вважає, що в літаку були агенти білоруського КДБ.

Польща зупинила польоти над Бєларусью і закликає це зробити решту країн-членів ЄС.

Призупинити польоти закликали також голови комітетів по закордонним справам парламентів восьми країн. Ця заява опублікована на сайті Сенату США, вона підписана парламентаріями США, Чехії, Латвії, Литви, Німеччини, Ірландії, Великої Британії, Польщі.

"Використання винищувача для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства на маршруті між двома країнами НАТО і ЄС", — йдеться в заяві.

Парламентарії підкреслюють, що дії Білорусі піддали небезпеці пасажирів і екіпаж, і вважають ці дії ще одним підтвердженням нелегітимності білоруської влади.

У заяві Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) прозвучав заклик до негайного розслідування "явного порушення вільного транзиту між державами і загроз для літаків".

До закінчення розслідування парламентарії закликають призупинити членство Білорусі в ICAO і заборонити всі польоти над нею, включаючи польоти в країну і з неї.

"Цей акт державного терору і викрадення людей становить загрозу для всіх, хто подорожує по Європі і за її межами", — йдеться в заяві.

Також парламентарії закликали НАТО і ЄС ввести санкції проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка, позбавити його можливості використовувати Інтерпол та інші міжнародні організації для "нападу на демократію в Європі".

"Тиранії не місце ні в Білорусі, ні в Європі. Вона загрожує не тільки своїм громадянам, але і мільйонам інших по всьому світу", — наголошується в заяві.

Правильні заяви, гарні гасла, своєчасні ініціативи. Тільки чи допоможе це зберегти долю і життя 26-річного хлопця?

UPD

Свіжі новини на момент написання посту:

У Євросоюзі заявили, що Білорусь змусила посадити літак за допомогою військового винищувача. Інцидент розглянуть на саміті ЄС.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати вимагають міжнародного розслідування.

WizzAir відправила літак Київ — Таллінн в обхід Білорусі. Авіакомпанія AirBaltic теж оминатиме білоруський повітряний простір .

МЗС Білорусі назвав реакцію Євросоюзу, США та інших країн "войовничою". Що зараз з Романом Протасевичем та його дівчиною — не відомо.

В коментарях буду час від часу доповнювати, коли надходитиме свіжа інформація.

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