'Слив' секретных документов США мог устроить молодой служащий: в WP назвали вероятный мотив

За масштабной утечкой секретных документов американской разведки может стоять молодой сотрудник военной базы, якобы выложивших их в сеть "без особых целей" и не совсем осознавая последствия. Данные, напомним, содержали планы США и НАТО об усилении ВСУ, а также о Китае и Ближнем Востоке, и часть были подделаны.

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Издание The Washington Post опубликовало большое расследование относительно скандала. Журналисты пообщались с людьми, названными знакомыми указанного служащего, которые охарактеризовали его как "молодого харизматичного энтузиаста", интересующегося огнестрельным оружием.

Отмечается, мол, этот молодой человек из одной из военных баз США со времени пандемии коранавируса начал публиковать на геймерской платформе Discord документы с работы, потому что "скучал" из-за карантина. Так, компания из нескольких десятков человек, имея общий интерес к "огнестрельному оружию, военному снаряжению и Богу", еще в 2020 году основала на платформе закрытый клуб. Попасть в него можно было только по приглашению.

В прошлом году один из пользователей под ником "OG" впервые разместил документ с малоизвестными аббревиатурами, а впоследствии стал один за другим публиковались еще сотни подобных. Издание пишет, что знакомым в клубе "OG" говорил, якобы знает "тайны, которые власти США прячут от обычных людей". Также указывал, что документы он принес с работы на "военной базе", однако не признавался, о какой именно идет речь.

В то же время "OG" говорил друзьям о засекреченных помещениях, где проводил много времени. По его словам, там не разрешается пользоваться телефонами и вообще какими-либо устройствами, с помощью которых можно что-то скопировать и вынести наружу. Пользователь утверждал, что потратил часы на "переписку засекреченных документов", лишь бы поделиться со знакомыми на сервере, который в то время для них был "важным местом общения".

Между развлечениями, "OG" делился с друзьями о "делах в мире" и "секретных операциях власти", мотивируя это попыткой дать им понимание о реальном положении дел и таким образом быть более защищенными.

"Он умный парень. Он знал, что он делает, когда публиковал документы – это не была какая-то случайная утечка", – рассказал в комментарии СМИ один из участников этой компании по интересам.

Отмечается, что уже через некоторое время "OG" начал обнародовать уже сфотографированные копии документов с грифом "тайно". Речь шла о "сотне снимков". Копии документов в реальности доступных только сотрудникам правительственных структур после тщательных проверок, охватывали широкий круг вопросов – от передвижения топовых политиков, расположения войск, аналитики геополитической ситуации до попыток вмешательства других стран в американские выборы.

The Washington Post подчеркнула, что источником, анонимно рассказавшим им такие детали дела, является участник закрытого клуба на Discord. Юноше еще не исполнилось 18 лет, так что журналистам пришлось получить согласие его матери на то, чтобы записать показания и зафиксировать их на видео. Его слова тоже анонимно подтвердил еще один из участников чата. Оба заявили, якобы знают имя и адрес автора "слива", однако не собираются его сдавать.

Издание сообщает, что получило доступ к около 300 фотокопий секретных документов, большинство из которых еще не попали в открытый доступ. Часть из них – то, что "OG" переписал. Журналисты утверждают, что имеют аудиозапись, где якобы автор "слива" общается с друзьями, а также архивы их переписки на Discord.

Один из анонимных собеседников заявил, что был поражен "пророческой способностью" этого пользователя предполагать события, которые произойдут в ближайшем будущем. Друга он описал как "тренированного, сильного и вооруженного – все, что можно ожидать в каком-то сумасшедшем фильме".

Журналисты указали, что есть и видео, на котором "OG" якобы стоит в тире – в спецочках, активных наушниках и с винтовкой, выкрикивает на камеру несколько расистских и антисемитских лозунгов и затем стреляет по мишени.

Один из компании рассказал журналистам, что познакомился с лицом, скрывающимся за ником "OG", еще около четырех лет назад на другом форуме – для фанатов YouTube-блогера Oxide, рассказывающего об оружии. Там сформировалась компания, которая хотела "более уютную атмосферу" для общения и нашла ее на Discord. Их сервер назывался Thug Shaker Central, где "OG" был администратором.

Друзья описывают его как "безоговорочного лидера", говорят, мол, он очень ожидал, что компания будет внимательно читать документы, а когда заметил, что интерес не особо значителен – сердился.

Среди сфотографированных документов, опубликованных сравнительно недавно, обнаружили материалы о ситуации на фронте в Украине, спутниковые снимки разрушений, нанесенных российскими ракетами украинской энергетической инфраструктуре, потенциальные траектории полета баллистических ракет Северной Кореи, если бы Пхеньян вздумал целиться по территории США, фотографии китайского воздушного шара, который залете в США и был сбит.

Отмечается, что "OG" публиковал несколько документов в неделю, начиная с конца 2022 года. На фотокопиях якобы можно разглядеть детали комнаты, которые могут намекнуть следователям на место, где они были сделаны.

Один из друзей заявил: не считает, что "OG" враждебно настроен к власти США или работал на интересы какой-либо страны, а в вопросе войны России против Украины не был ни на чьей стороне. Папка на сервере, где он публиковал документы о войне РФ против Украины, якобы называлась "bear-vs-pig". В то же время он говорит, что "OG" часто рассказывал о силовых структурах и разведке США как "злостной силе, которая хочет контролировать граждан", о "чрезмерном контроле" американских властей, которые "скрывают от общественности ужасную правду".

По словам одного из собеседников издания, в их компании находились люди из России и Украины, как и некоторых других стран Европы, Азии и Южной Америки. Доступ к папке, где публиковались документы о войне, якобы имели 25 активных членов группы, а наибольший интерес к ним проявляли именно те, кто был "из восточного блока и постсоветских стран".

28 февраля один из пользователей тайного сервера, якобы подросток, опубликовал несколько десятков фото с тайными документами на другом сервере Discord, связанном с YouTube-блогером "wow_mao", и так началась более масштабная утечка. Платформа Discord заявила, что будет сотрудничать с американскими органами в рамках расследования, которое началось в связи с утечкой, и воздержалась от дальнейших комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, предполагают, что "секретные военные документы" об Украине якобы были получены Россией. В Офисе президента Украины заявили, что "слив" данных демонстрирует стандартную тактику страны-агрессора – Кремль стремится поколебать единство Запада, а еще натолкнуть на то, чтобы государства подозревали друг друга.

В то же время в Пентагоне заявили, что некоторые из таких обнародованных документов были подделаны. Однако в США к ситуации относятся серьезно, расследование продолжается.

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