След №1. Пресса

Рога и уши, равно как балалайки и матрешки, стали все сильнее проступать в ходе военного противостояния на Ближнем Востоке. Собственно говоря, мы это отмечали буквально в первые сутки конфликта, но из Украины это лучше видно, потому что мы сравниваем с нашей войной, о которой знаем очень многое. Поэтому нам был хорошо виден почерк москвы в действиях боевиков. Теперь к этому мнению приходят и те, кто начал педантично разбираться в тех данных, которые уже собраны по самым разным аспектам боевых действий.

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Безусловно самым громким и специально разогнанным самими палестинцами и СМИ их спонсоров, в первую очередь – катарских, стал инцидент с обстрелом автомобильной стоянки возле одной из больниц Газы. На фоне того количества запущенных боевиками ракет по Израилю и авиационного ответа Израиля, это можно было не выделять в какую-то отдельную эпопею, но тут в игру вмешались российские технологии. Собственно говоря, все то, что и как делали палестинцы и работающие на них СМИ, повторили нашу эпопею со сбитым авиалайнером МН-17. То есть, виновник происшествия не сомневался в том, что это – его рук дело, но стал играть на упреждение, обвиняя противника, просто перегружая поток своих новостей фейковой информацией и в обязательном порядке – килотоннами фотографий и видео жертв обстрела.

Правда, в отличие от сбитого самолета, в котором ограничено количество пассажиров, тут можно было придумывать просто любое количество жертв и там не стали мелочиться, начав с тысячи. При этом, из всех каналов, по которым можно было транслировать видео, неслись сюжеты с невинно убитыми и соответственно – проклятиями в сторону Израиля. Но все сразу сошло на нет, когда оказалось, что имеется достаточное количество хорошо геолоцированных съемок камер наблюдения, на которых видно, кто стрелял и чья ракета взорвалась на стоянке.

Это стало настолько очевидно, что в отличие от самолета, не пришлось ждать результатов расследования и решения суда. Дело в том, что самые сочные кадры видео были сняты с камер, которые расположены в самом секторе Газа и потому разворачивающаяся информационная волна нечистот, которые гнали арабские СМИ, тут же прекратилась. И все те люди, за которых они еще вчера так надрывно страдали и о которых они вещали круглые сутки, в один момент стали отработанным материалом, а интерес к теме – полностью исчез.

У нас нет ни малейшего сомнения в том, что Аль-Джазира и прочие средства пропаганды даже не попытаются провести какое-то свое расследование, чтобы установить, кто и почему из их бойцов так неудачно отстрелялся и сколько, на самом деле, погибло и пострадало людей. Ничего подобного не произошло. Как только стало понятно, что на Израиль это уже не повесишь, они тут же наплевали на больницу, тех окровавленных детей, с которыми носились на руках страдающие палестинцы и все остальное. Это – не тот компот, который варит пулл их СМИ. А значит, они действуют в рамках очень хорошо спланированной кампании набором подготовленных инструментов и тактик.

Ровно то же самое показывает российская пропаганда. Ведь в том же деле со сбитым самолетом, даже после окончательного решения суда о том, что это российские военные сами сбили самолет, не было проведено даже имитации расследования, поскольку как минимум, боевая установка ПВО была перемещена на чужую территорию, где и отстрелялась по пассажирскому самолету. Ну хорошо, сами военные ничего не расследовали, поскольку знали изначально, что там и к чему, но ведь их пресса только что каталась в припадке и рассказывала всякие истории о том, что это подлая Украина сбила самолет, а потом, как с больницей в Газе, все как отрезало. А это значит, что еще тогда обкатывались все те приемы, которые сейчас видны в палестино-израильской войне.