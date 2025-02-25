Сколько немцев больше не хотят поддерживать Украину оружием и деньгами: результаты опроса

В Германии все больше людей выступают против поддержки Украины оружием и финансами. Новый опрос показал, что почти половина немцев не хочет, чтобы следующее федеральное правительство продолжало помогать Киеву.

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Социологическое исследование было проведено институтом Insa для t-online. Согласно результатам исследования, 46% опрошенных считают, что поддержку Украины следует прекратить.

В то же время 28% респондентов выступают за продление помощи как в военном, так и в финансовом формате.

При этом 7% немцев заявили, что поддерживали бы только финансовую помощь, а еще 8% – исключительно поставки оружия. Кроме того, 6% пока не определились со своей позицией, а 3% ответили, что им безразлично.

Отношение к помощи Украине отличается в зависимости от возраста, пола и региона проживания. В частности, среди женщин 51% выступают за прекращение поддержки, в то время как среди мужчин таких 40%. Молодежь от 18 до 29 лет оказалась наиболее скептически настроенной – 57% опрошенных в этой категории хотят, чтобы Германия больше не посылала Украине оружие и деньги. Среди людей старше 70 лет этот показатель значительно ниже – лишь 28% считают, что помощь следует свернуть.

В восточных землях Германии 61% респондентов высказались против дальнейшей поддержки Украины, в то время как на западе страны таких значительно меньше – 42%. В то же время 30% жителей Западной Германии готовы и дальше поддерживать Украину, тогда как в восточных регионах таковых только 21%.

Позиция по отношению к Украине также в значительной степени зависит от политических предпочтений. Наиболее решительными сторонниками поддержки являются избиратели партии "Зеленые" – 72% из них выступают за продление помощи. Среди сторонников Свободной демократической партии таких 45%, а среди избирателей консервативного Союза треть. В партиях "Альтернатива для Германии" и вновь созданном Альянсе Сары Вагенкнехт ситуация обратная - по 79% их избирателей выступают за прекращение поддержки Украины.

Опрос проводился 24 февраля 2025 г. в онлайн-формате. В нем приняли участие 1 000 жителей Германии в возрасте от 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной.

Напомним, большинство граждан Дании, а именно 53%, поддерживают отправку миротворцев в Украину после окончания войны. Около 15% против, еще 32% не определились со своим решением.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам опроса проведенного КМИС, 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Только 37% респондентов выражают ему недоверие. По сравнению с декабрем 2024 года поддержка украинского лидера выросла.

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