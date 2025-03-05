Сколько французов больше не считают США союзником: результаты опроса

Три четверти граждан Франции больше не считают США союзником своей страны. Большинство из них изменили свое мнение после спора в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которого французы считают виновником скандала.

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В то же время более половины французов выступают за продолжение военной помощи Украине и введение в страну войск после достижения перемирия, а также испытывают страх, что война придет и в их страну. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного институтом Elabe для BFMTV.

Как показал опрос, трое из четырех французов были "шокированы" скандалом во время встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете 28 февраля. При этом 39% опрошенных отметили, что были "очень шокированы" нападками Трампа на Зеленского.

Виновником конфликта 59% французов считают Трампа, 8% обвиняют Зеленского, 19% винят вину в обеих сторонах.

При этом французы достаточно тепло относятся к президенту Украины, ему симпатизируют 65% респондентов, не нравится Зеленский 34% опрошенных. А вот Трамп по уровню неприятия во Франции уже практически догнал российского диктатора Путина: если последнего не любят 86% французов, то об отрицательном отношении к новому президенту США заявили 80% опрошенных.

В настоящее время 73% граждан Франции считают, что Соединенные Штаты больше не являются союзниками их страны. 76% из них встревожены перспективами выхода войны за пределы Украины, а 64% опасаются, что война распространится на Францию. Эти страхи появились у французов с лета 2024 года.

На фоне этих опасений неудивительно, что 64% французов поддерживают продолжение помощи Украине. При этом 44% опрошенных считают, что она должна сохраняться на текущем уровне, а 20% выступают за увеличение поддержки. В то же время против продления помощи высказались 17%, а за ее сокращение выступают 18%. Подавляющее большинство противников помощи Украине, добавляют социологи, сторонники ультраправых политсил.

При этом доля граждан Франции, желающих продолжения поддержки Украины, растет с июня 2024-го. Однако и среди них три из четырех опрашиваемых не готовы платить больше налогов, чтобы оказывать такую помощь, в том числе 43% не готовы делать это вообще. И только 24% не возражают против того, чтобы платить больше налогов для поддержки Украины. Этот показатель напрямую зависит от уровня доходов граждан: те, кто испытывают определенные финансовые трудности, чаще высказывались по поводу нежелания платить за помощь своими налогам.

Большинство граждан Франции (68%) выступают против введения французских войск в Украину до завершения войны с Россией. В то же время, почти столько же (67%) поддерживают такой шаг после подписания мирного соглашения – с целью гарантирования мира и безопасности на украинской земле.

Также французы преимущественно поддерживают евроатлантические устремления Украины. 40% опрошенных поддерживают вступление Украины в НАТО после войны, 30% выступают за немедленное обретение нашей страной членства в этом оборонном блоке. Не желают видеть Украину среди членов Североатлантического альянса 29% опрошенных.

Похожая картина и со вступлением Украины в Европейский Союз: вступление Украины после завершения войны поддерживают 35% французов, до ее завершения – 31%, против в любом случае – 33%.

Напомним, ранее стало известно, сколько американцев одобряют действия Трампа и как относятся к войне в Украине.

Так, несмотря на то, что сам Трамп сравнивает себя с Джорджем Вашингтоном, рейтинг его поддержки по ключевым направлениям – экономика, внешняя политика и коррупция – остается ниже 40%. Исключением является иммиграционная политика, одобренная 49% опрошенных американцев. И только 31% респондентов поддерживают действия Трампа по регулированию стоимости жизни.

Также по меньшей мере половина американцев не разделяют стремление Трампа на сближение с Москвой, а подавляющее большинство, вопреки его заявлениям, не считают Украину виновной в начале войны.

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