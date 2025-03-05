Сколько американцев одобряют действия Трампа и как относятся к войне в Украине: результаты опроса

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа по ключевым направлениям – экономика, внешняя политика и коррупция – остается ниже 40%. Исключением является иммиграционная политика, одобренная 49% опрошенных американцев.

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Только 31% респондентов поддерживают действия Трампа по регулированию стоимости жизни. Такие данные показал двухдневный опрос Reuters/Ipsos, проведенный среди 1174 взрослых граждан США непосредственно перед выступлением президента-республиканца на совместном заседании Конгресса и завершенный 4 марта.

Торговые пошлины и инфляция

Опрос показал, что рейтинг поддержки экономической политики Трампа снизился с 34% до 31% по сравнению с предыдущим исследованием от 21-23 февраля. В то же время 54% опрошенных выразили недовольство его решениями в сфере экономики.

Одним из главных факторов, вызывающих недовольство, является введение президентом 25%-й пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также 20%-й на товары из Китая. Экономисты предупреждают, что подобные меры могут способствовать дальнейшему росту цен.

Американцы разделились во мнениях о действиях Трампа в отношении Украины

Еще одним спорным вопросом стала позиция Трампа по военной помощи Украине, которая защищается от полномасштабного российского вторжения, и его возвращение к более тесным отношениям с Москвой. Он предложил оказывать поддержку в обмен на доступ США к украинским полезным ископаемым.

Результаты опроса свидетельствуют, что общественное мнение на этот счет разделилось: 46% поддерживают эту инициативу, в то время как 50% выступают против. Несмотря на обвинение Трампом Украины в развязывании войны, большинство американцев (70%) считают, что Россия несет основную ответственность за развязывание войны против Украины.

Массовые сокращения под руководством Илона Маска

Трамп также инициировал реформу федерального аппарата, привлекая для этого миллиардера Илона Маска. Его программа предполагает значительное сокращение количества госслужащих, что вызвало неоднозначную реакцию общественности.

Опрос показал, что всего 59% респондентов поддерживают уменьшение федерального правительства. В то же время только 40% одобряют массовые увольнения, тогда как 57% выступают против, включая 25% республиканцев.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Трампа пошла на обострение отношений со своими крупнейшими торговыми партнерами и ввела значительные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики, которые ответили встречными мерами. Основным бенефициаром торговой войны, начатой президентом США, станет Бразилия.

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