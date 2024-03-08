Склады, транспорт, таможенное оформление: литовская разведка разоблачила фирмы, помогающие России обходить санкции

Ряд литовских компаний осознают, что помогают российским структурам обходить санкции. Однако их владельцы продолжают сотрудничать со страной-агрессором Россией.

Об этом сообщили литовские спецслужбы. Ежегодный отчет об оценке угроз национальной безопасности, был опубликован в четверг, 7 марта.

В документе отмечается, что организации государства-агрессора часто привлекают компании из РФ и Беларуси, давно работающие в Литве, к схемам по обходу международных санкций, сообщили Департамент государственной безопасности и Второе следственное управление при министерстве обороны Литвы. Указывается, что многие компании предоставляют услуги по складскому, транспортному и таможенному оформлению.

В Россию экспортируются составные части для транспортного сектора, металлообрабатывающее и лабораторное оборудование, электроника, микроэлектроника и компоненты, а также продукция военного назначения, говорится в отчете.

"Россия прилагает большие усилия, чтобы обойти международные санкции, разрабатывая новые схемы с участием российских спецслужб, используя контакты с компаниями, работающими в странах Европейского Союза, а также используя граждан России и Беларуси", – отмечают разведывательные агентства.

Большинство россиян и белорусов, являющихся владельцами литовских компаний, задействованных в схемах обхода санкций, имеют прямые деловые контакты в России и Беларуси. Согласно отчету, их фирмы закупают оборудование, изготовленное на Западе, и поставляют его российским или белорусским компаниям, учреждениям и исследовательским организациям, работающим в стратегических секторах.

Некоторые компании, принадлежащие белорусским гражданам в Литве, также действовали в пользу компаний в России, стремясь обеспечить их оборудованием для модернизации их военных сил и получали финансирование от компаний, связанных с российской военной промышленностью.

В сообщении говорится, что в организации ввоза подсанкционных товаров причастны российские спецслужбы – Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ) и Федеральная служба безопасности (ФСБ).

"Компании, работающие в стратегических отраслях промышленности России, сотрудничают со спецслужбами и предоставляют им "списки покупок" с западным высокотехнологичным оборудованием или составляющими, которые должны приобрести спецслужбы РФ", – говорится в документе.

Поскольку российские стратегические отрасли промышленности сталкиваются с трудностями из-за санкций, "весьма вероятно, что российские спецслужбы усилят свои усилия по закупке и поставке необходимого оборудования, производства или технологических инноваций в Россию", считает литовская разведка.

"Кроме того, очень вероятно, что для достижения этой цели они будут использовать цепочки поставок, логистическую инфраструктуру или лиц, стремящихся получить прибыль от уклонения от санкций", – говорится в отчете.

В то же время были обнаружены случаи организации схем обхода санкций гражданами России, которые не создавали и не вели бизнес в Литве, но получили вид на жительство.

Как отмечает литовская разведка, обычно они выступают посредниками, пытаясь наладить контакты с литовскими компаниями, продающими или производящими нужное России оборудование.

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