Скандальную Ле Пен подозревают в незаконном финансировании своей президентской кампании – СМИ

Прокуратура Парижа приступила к расследованию против лидера парламентской фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она касается подозрения в незаконном финансировании ее президентской кампании в 2022 году.

Видео дня

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. Расследование было инициировано после того, как в апреле 2023 года Национальная комиссия по счетам предвыборных кампаний и политического финансирования (CNCCFP) обнародовала доклад о финансовых счетах кампании Ле Пен на президентских выборах.

Отмечается, что расследование началось недавно, однако детали пока не разглашаются.

Во Франции существует ограничение расходов во время предвыборных кампаний, и государство компенсирует часть этих расходов, если соблюдают установленные правила. В случае нарушений CNCCFP может корректировать избирательные счета, уменьшать сумму возмещения и передавать дела в прокуратуру для дальнейшего расследования.

Как отмечает телеканал, Марин Ле Пен не единственная, на кого CNCCFP подала жалобу в прокуратуру, но только против нее было начато расследование.

Напомним, депутаты ультраправой французской партии "Национальное объединение", лидером которой является пророссийская политика Марин Ле Пен, присоединились к группе "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Она была создана премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, также считающим другом российского диктатора Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, на парламентских выборах во Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен финишировало только третьим. Первое место получили левые из "Нового народного фронта", второе – сторонники президента Макрона.