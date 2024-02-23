Сиярто поехал в Иран и похвастался сотрудничеством со страной, которая дает России оружие для убийств украинцев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто похвастался своим визитом в Иран, где договорился о новых сферах сотрудничества между Будапештом и Тегераном. О том, что это государство передает России ракеты и БПЛА для обстрелов украинского народа, глава МИД не упомянул.

На своей странице в Facebook в четверг, 22 февраля, Сийярто опубликовал фото подписания соглашений с главой иранского МИД Хоссейном Амиром-Абдоллахианом. Речь идет о подписании двустороннего соглашения, которое "откроет еще больший доступ к иранскому рынку для высококачественных венгерских сельскохозяйственных технологий и продуктов питания".

Как пишет издание MTI, Сийярто принял участие в венгерско-иранском бизнес-форуме в Тегеране, где заявил, что страны заинтересованы в развитии экономического сотрудничества в сферах, на которые не влияют санкции – например, фармацевтика, здравоохранение, пищевая промышленность и управление водными. ресурсами.

На совместной пресс-конференции с Амиром-Абдоллахианом Сийярто заявил, что посетил Тегеран, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которая представляла бы "огромную угрозу мировой безопасности".

Глава венгерского МИД не упомянул, что Тереган активно передает российской оккупационной армии вооружение, в частности, ракеты и БПЛА "Шахеды", что противоречит позиции Венгрии о том, что "никто не должен предоставлять оружие ни одной стороне "конфликта".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Reuters, Иран предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля – земля". Отправка "баллистики" началась в начале января, и уже состоялось по меньшей мере четыре таких поставки ракет.

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