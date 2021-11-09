Нарастающая волна провокаций на белорусско-польской границе, которые устраивают с сентября совместно спецслужбы РФ и режим Лукашенко, это крайне важное звено в плане Кремля по аншлюсу Беларуси весной 2022 г. Без реальных перестрелок на границе аншлюс невозможен, и поэтому они будут.

Весну 2022 г. как дату аншлюса обозначили обе стороны. Сначала такой канал Кремля для "сливов" как профессор Соловей запустил слух, что Центризбирком РФ получил указание быть готовым к проведению весной референдума на неизвестную тему.

Через две недели после Соловья глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила 1 ноября: Лукашенко намерен весной провести референдум по утверждению новой "конституции". Эту "конституцию" он обещал написать ещё год назад из-за протестов и клялся уменьшить в ней полномочия президента. Ермошина проинформировал белорусов, текст готов и им остаётся лишь прийти на референдум и одобрить его. Кто хочет, может не одобрять, кто хочет, может не приходить. В текст действующей конституции внесены некие правки, одобрять или отвергать их поштучно нельзя, можно одобрить или отвергнуть только всю конституцию. Обсуждать правки, похоже, тоже нельзя. По словам Ермошиной, более точную дату референдума Лукашенко назначит в последний момент, – за месяц до его проведения.

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Итак, белорусов ставят перед повтором референдума по-крымски. С тем лишь мелким отличием, что Москва "референдум" в Крыму провела за две недели, а в Беларуси решила отвести на обсуждение конституции и "возвращения в родную гавань" аж целый месяц.

Впрочем, изменения возможны, как и в случае с "крымским референдумом", который Москва сразу назначила на 25 мая, привязав к президентским выборам в Украине. Но быстро сообразила, что крымчане до 25 мая успеют разочароваться не только в слухах о поездах и автобусах с "бандеровцами", но и в рекламе РФ и её образа жизни, и картинки с "возвратов в родную гавань" не получится. Поэтому сдвинула свой "референдум" с 25 мая на 15 марта и обклеила весь Крым плакатами с изображениями свастики, которую "бандеровцы" везут туда из Киева и Львова. Столько изображений свастики в Крыму, как при "возвращении" России, вероятно, не было даже во время немецкой оккупации.

Для белорусов приходится заменять "бандеровцев" на поляков и литовцев, которые, тоже по умолчания марионетки НАТО, Гитлера, мировой закулисы и ещё каких-то тёмных сил. Если в 2014 г. многие в Беларуси верили в полки бессмертных "бандеровцев" и в "кровавую киевскую хунту", кушающую снегирей и младенцев, то в 2021 г. эти российские народные сказки спросом в ней уже не пользуются. Нужно новое предложение.

Поскольку Украина, которая никак не вступит в НАТО, отпадает в качестве агрессора, который вот-вот захватит Беларусь, то остаются на выбор Латвия, Литва и Польша. В Москве об Украине как о захватчике, разумеется, вспомнят, но только летом или осенью, когда они закончат аншлюс Беларуси.

Формула "польско-литовские захватчики" выглядит лучше, особенно, если презентовать её 4 ноября, в новый праздник РФ, и подписать с Лукашенко по видеосвязи интеграционный декрет из 28 "дорожных карт" союзного государства. Общая военная доктрина в их числе. Путин, чтобы объяснить, зачем всё это надо, изрёк при подписании, что он с Лукашенко "намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела", и что РФ "будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу". Братская рука одного диктатора жёстко вцепилась в руку другого со словами "По одиночке пропадём".

Символизмов в этом действе с переизбытком, как и фейковых исторических новостей, и просто лжи. Ключевая формула о "польско-литовских захватчиках", от которых Московия 4 ноября 1612 г. якобы избавилась, тоже произносилась неоднократно с плохо скрываемым намёком на актуальность. Остаётся лишь вызвать дух этих "польско-литовских захватчиков", чем третий месяц и заняты Путин с Лукашенко. Но дух этих "захватчиков" на спиритический контакт с ними не выходит. Вместо этого "захватчики" строят на границе с Беларусью заборы и натягивают колючую проволоку, надеясь так защитить себя от посягательств кремлёвских медиумов-некрофилов.

"Польско-литовские захватчики" стойко игнорируют камни, палки и брань, которые в них метают кремлёвские наёмники из стран Азии и Африки, и упорно чинят заборы, которые те ломают. Не стреляют, хотя имеют на то все права и основания. У Кремля иссякает терпение, и перестрелка на белорусско-польской границе становится лишь вопросом скорого времени. Москве крайне нужна не одна, а несколько таких перестрелок, чтобы более основательно заявить об угрозе для Беларуси и ввести в неё свои войска. Белорусам даже не обязательно скандировать "Путин, введи войска!". За них это, как обычно, сделает Лукашенко. Он давно уже произносит "Белорусский народ – это я" или в другой формулировке "Моё решение – это воля народа".

В Кремле хотят весной 2022 г. повторить спецоперацию "русская весна" по крымскому сценарию 2014 г. и провести синхронно или с небольшим разрывом во времени референдумы в Беларуси и РФ об их слиянии в одно государство. Взамен договорились с Лукашенко, что он и Беларусь получат такой же статус как у Кадырова и Чечни в РФ, но с правом посылать делегацию на Генассамблеи ООН. Это всё, что оставят Лукашенко из внешнеполитических прав. Почти как Белорусская ССР в составе СССР, даже флаг тот же. Чечню в Беларуси он и сам уже устроил, не без помощи из Кремля. В этом Кремль обещает ему братскую помощь и в будущем.

Если будет исправно сотрудничать, то кто-нибудь из его сыновей станет главой Беларуси. Именно главой, а не президентом, в соответствии с тем законопроектом "О публичной власти в субъектах РФ", который вызвал бурю возмущения в Татарстане. Похоже, этот законопроект подготовили с прицелом не только на Татарстан, но и на Беларусь, как нового субъекта РФ с весны 2022 г. Очевидно, что Кремлю надо успеть прогнать этот законопроект через Госдуму и другие инстанции до весны, чтобы лишить Лукашенко возможности указывать на Татарстан и торговаться.

Но для того, чтобы запустить аншлюс Беларуси нужно вызвать дух "польско-литовских захватчиков", а для этого нужны перестрелки на белорусско-польской границе. Хождением вокруг Кремля с портретами царя Московии польского королевича Владислава и гетманов Станислава Жолкевского и Петра Коношевича-Сагайдачного его не вызвать. Не вызвать, даже если снова, как в 1612 г., начать называть белорусов литвинами. На последнее Кремль вообще пойти не может, иначе исчезнет псевдоисторическая фабула операции по возврату Беларуси в "родную гавань триединого народа". Поэтому Москве остаётся только стрелять в сторону Польши и молиться, чтобы поляки открыли ответный огонь. К этому их постепенно и подводят.