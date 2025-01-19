Сирия запретила импорт из России, Ирана и Израиля: какие будут последствия

Новые власти Сирии, возглавляемые исламистами, ввели запрет на ввоз товаров из Российской Федерации, Ирана и Израиля. Ранее Дамаск ввел запрет на въезд в страну иранцев и израильтян.

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Об этом сообщил турецкий портал Türkiye Today. Решение относительно импорта было принято 17 января Министерством финансов Сирии.

В частности, ведомство выдало циркуляр, которым запрещается ввоз в страну через все морские и сухопутные пограничные порты российской, иранской и израильской продукции.

Турецкое издание пишет, что этот шаг приведет к усилению напряжения между Сирией и упомянутыми странами. Также это повлияет на международную торговлю в регионе и остальные соседние страны, в том числе Анкару, которая имеет тесные торговые отношения с Дамаском.

Перед этим в Сирии ввели запрет на въезд в страну граждан Ирана и Израиля, учитывая, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines (является одним из крупнейших авиаперевозчиков, планирующих возобновить полеты в Дамаск с 23 января), объявила, что не будет допускать иранцев и израильтян на рейсы в Сирию.

В то же время Сирия заинтересована в поставке ряда украинских продуктов, в частности муки, масла и сахара. Украина уже начала помогать Дамаску продовольствием в рамках инициативы Grain from Ukraine.

Как сообщал OBOZ.UA, после падения режима Асада в Сирии новые власти также приняли изменения в школьную программу, которая имеет заметный исламский акцент. Были изъяты упоминания о доисламских божествах, теории эволюции, отменен предмет "национальное ведение" и добавлены исламские или христианские религиозные дисциплины.

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