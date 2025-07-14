Сирия нашла замену России для модернизации порта Тартус: азиатская страна инвестирует $800 млн

Бывший союзник России Сирия нашла нового инвестора для стратегического морского порта Тартус. Генеральное управление сухопутных и морских портов Сирии подписало соглашение с компанией DP World из ОАЭ на 800 миллионов долларов – они будут вложены в модернизацию порта, который ранее арендовала Россия.

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что согласно договору DP World будет развивать в Таурусе многофункциональный терминал.

Также стороны договорились о создании промышленных зон и зон свободной торговли.

Договоренность стала продолжением меморандума о взаимопонимании, который был заключен между Сирией и ОАЭ в мае этого года.

Подписание соглашения состоялось после подписания президентом США Дональдом Трампом указа об отмене санкций в отношении Сирии. Это открыло путь к прекращению изоляции страны от международной финансовой системы и восстановлению экономики, разрушенной гражданской войной.

"Снятие санкций США также откроет путь для большего участия гуманитарных организаций, работающих в Сирии, что облегчит иностранные инвестиции и торговлю по мере восстановления страны", – отметило издание.

Отметим, что ранее в порту Тартус находилась единственная зарубежная база военно-морского флота РФ. Россия арендовала порт в Сирии с апреля 2019 года, подписав договор на 49 лет. Но он был расторгнут после падения режима Башара Асада.

В январе этого года новые власти Сирии также разорвали соглашение с российской компанией "Стройтрансгаз", которая должна была инвестировать в модернизацию порта более $500 млн в следующие четыре года.

Военная база в Тартусе была очень важной для России, ведь она давала ей прямой выход к Средиземному морю.

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