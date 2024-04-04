Синдром Ноя: французской паре из-за содержания 159 кошек запретили держать домашних животных

Супруги из Ниццы были приговорены к одному году условно за содержание более сотни животных в жестоких условиях. Такими суд признал квартиру площадью 80 квадратных метров. Именно в ней французская пара держала сразу 159 кошек и семь собак. Также супругам выписали штраф и бессрочный запрет на содержание домашних животных.

Дело рассматривали еще с прошлого года, пишет BBC. Тогда было обнаружено, что животные живут в грязи, многие обезвожены, страдают от недоедания или заражены паразитами.

Штраф в размере более 150 тысяч евро 68-летняя женщина и ее 52-летний мужчина должны выплатить благотворительным организациям защиты прав животных.

В прошлом году полиция приехала по вызову на громкую ссору в квартире в Ницце. Именно правоохранители обнаружили более полутора сотен животных в трехкомнатной квартире. Некоторые из кошек и собак впоследствии скончались. Оказалось, что супруги уже не впервые попадают в поле зрения правоохранителей из-за своих животных.

Началось с того, что женщина еще в 2018 году забрала трех кошек и трех собак у своих родителей. Затем она привезла еще 30 кошек, которых обнаружила заброшенном доме. Впоследствии "коллекция" супругов разрослась.

Психиатрическое обследование поставило женщине диагноз "синдром Ноя". Это психическое расстройство, которое характеризуется потребностью спасать животных, даже если они не нуждаются в помощи.

Несмотря на психическое расстройство у женщины, прокуратура требовала от суда не менее 18 месяцев заключения для супругов.

Кошки издавна были связаны с мистическими чертами и способностью предвидеть будущее. Одной из таких интересных примет является ситуация, когда пушистик решает поспать на пороге дома. OBOZ.UA рассказал, какое это имеет значение в разных верованиях и предрассудках.

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