Силы РФ на Кольском полуострове сократились в 5 раз: в разведке Норвегии раскрыли новые данные о потерях армии Путина

Наземные военные силы на Кольском полуострове в Мурманской области РФ за год сократились в пять раз. В войне против Украины погибли около 1500 военнослужащих, служивших у границ России с Норвегией и Финляндией.

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Об этом пишет Barents Observer, ссылаясь на данные разведки Норвегии. "Наземные силы на Кольском полуострове сократились до одной пятой от своей численности перед вторжением в Украину", – сказал изданию начальник Службы разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсёнес.

Так, учебные полигоны 200-й отдельной мотострелковой бригады расположены вдоль реки Печенга, в поселках 19-й километр, Луостари и Печенга, менее чем в часе езды от границы с Норвегией.

В конце 2021 года поступил первый приказ о погрузке танков, бронетехники, артиллерии и другого снаряжения на станции в Луостари. Бойцам было приказано сесть в пассажирские вагоны – им сообщили, что они якобы едут на учения на юге РФ.

Через несколько часов после приказа президента РФ Владимира Путина вторгнуться в Украину 24 февраля техника 200-й мотострелковой бригады направилась в сторону Харькова, находящегося в 30 км к югу от границы с РФ.

"Путинских солдат встретили не цветами, а ожесточенным сопротивлением", – пишет Barents Observer.

На начальном этапе войны бригада с Кольского полуострова потеряла две батальонно-тактические группы. СМИ сообщали не менее, чем о 645 погибших в подразделении в первый месяц войны.

Еще до начала учебного года 2022-2023 власти Мурманской области РФ ввели бесплатное питание для детей, родители которых погибли или были ранены в Украине. Речь шла о 1274 школьнике, что служит серьезным указанием на волну смертей среди их отцов, пишет издание.

В докладе разведки Норвегии, которая со времен Второй мировой войны внимательно следит за действиями армии РФ на территории Печенгского района, говорится, что на войну было брошено около трех батальонных групп численностью 3 тыс. человек. Потери составили около половины, то есть 1500 погибших солдат.

Кроме того, Северный флот ВМС РФ потерял до 100 танков и бронемашин.

Летом и осенью 200-я бригада получила пополнение – добровольцев, ветеранов и мобилизованных. У большинства новобранцев было недостаточно опыта, а подготовка на Кольском полуострове продлилась всего несколько недель.

Некоторым просто дали оружие и отправили на передовую. Другим выдали каски образца 1941 года и бронежилеты без пластин. Многие из них уже погибли на востоке Украины, пишет Barents Observer.

В докладе разведки Норвегии отмечается, что из сил вторжения РФ в количестве 200 тысяч человек на начало вторжения, убито или ранено около половины. Количество погибших среди появившихся позже добровольцев или мобилизованных неясно.

В то же время, по словам начальника Службы разведки Норвегии, война с Украиной не поставила под угрозу стратегические силы на Кольском полуострове, где размещены ядерное оружие, подводные лодки, корабли ВМФ, дальняя ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Стенсёнес считает, что ядерное оружие будет временно играть более заметную роль в региональной обороне РФ по сравнению с традиционными средствами сдерживания.

"Это означает, что порог ядерной эскалации будет ниже, в том числе в районах вблизи Норвегии", – сказал он.

По оценке норвежской разведки, надводные корабли Северного флота РФ вновь выходят в море с тактическим ядерным оружием на борту – подобных новостей не было со времен холодной войны.

"Основная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота. Тактическое ядерное оружие представляет особенно серьезную угрозу при нескольких оперативных сценариях, которые могут затрагивать страны НАТО", – говорится в докладе норвежской разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери РФ в войне превысили 139 тыс. человек. Только за минувшие сутки ликвидировано 740 оккупантов.