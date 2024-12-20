'Сигнал для других стран': в Британии падение режима Асада назвали стратегическим поражением Путина

Падение режима диктатора Башара Асада в Сирии – это в первую очередь стратегическое поражение российского диктатора Путина. Москва не смогла и не захотела встать в защиту режима, который она должна была поддерживать.

Видео дня

Это является мощным сигналом для всех остальных союзников Кремля. Об этом сказал министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Украину, передает The Times.

Вывод российских войск из Сирии должен послужить предупреждением потенциальным союзникам Кремля, уверен глава британского оборонного ведомства.По его словам, РФ все еще "цепляется" за свои оставшиеся две базы в Сирии, начав отступать после того, как повстанцы захватили власть.

Он предупредил союзников Путина не доверять российскому диктатору как надежному партнеру по безопасности.

"Это огромное стратегическое поражение для России. Это мощный сигнал для любой страны, которая может поддаться искушению рассматривать Россию как союзника или как гаранта своей безопасности. Это показывает, когда есть давление на Россию, она отступает", – сказал министр.

По его словам, сейчас есть "шанс на новое будущее для Сирии за пределами жестокого, кровавого режима Асада" и что стоит поговорить с "Хайят Тахрир аш-Шам", чтобы узнать, как Великобритания может помочь выполнить их обещания.

Он заявил, что Великобритания хочет помочь обеспечить стабильный переход в Сирии и увидеть, как новые власти выполняют свои обещания по обеспечению будущего страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Башар Асад покинул Сирию после того, как силы сирийской оппозиции стремительно приблизились к столице Дамаска. Решающую роль в этом сыграла Россия, которая убедила Асада в неизбежности поражения его режима и заставила бежать из страны, пишет Bloomberg с ссылкой на источники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!