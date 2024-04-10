Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию: СМИ узнали цель визита

Лидер Китая Си Цзиньпин уже в мае будет с визитом во Франции, Сербии и Венгрии. Считается, что глава КНР будет пытаться убедить лидеров Европы разрешить РФ принять участие в "мирных переговорах".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "два независимых источника". Отдельно ранее несколько изданий писали о возможном визите Си Цзиньпина в страны ЕС.

Во Францию Си Цзиньпин прибудет 5 мая с двухдневным визитом. Таким образом, уже 8 мая он может попасть в Сербию. Президент последней Александр Вучич ранее анонсировал встречу с лидером Китая, но не называл дату. Источники "Радио Свобода" считают, что в Венгрию глава КНР прибудет только после Сербии.

Ранее о возможном визите Си Цзиньпина во Францию сообщало Politico. Издание предположило, что лидер КНР "будет пытаться убедить Европу разрешить РФ принять участие в переговорах". Имеется в виду предстоящий саммит мира в Швейцарии, куда Си также пригласили.

Ранее Министерство иностранных дел Китая официально заявило, что "поддержит своевременный созыв мирной конференции, но только при равноправном участии всех сторон". Иначе Пекин будет бойкотировать такие переговоры, добавило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае заявили, что российско-украинская война должна закончиться переговорами, причем "в политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших". Также Пекин похвастался "нормальными" отношениями с Москвой, "дискредитировать" которые другим государствам не позволено.

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