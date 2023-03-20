Си Цзиньпин перед визитом в Москву выступил со статьей в росСМИ про активное улучшение двух стран и партнерстве России и Китая.

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Об этом сообщают росСМИ. Китайско-российские отношения "динамично развиваются и вступают в новую эпоху".

"Рациональный выход из "украинского кризиса" и путь к прочному миру найдутся, если все будут "продолжать диалог в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", – написано в сообщении.

Также Си Цзиньпин отметил и российско-украинскую границ.

"Китайско-российские отношения "динамично развиваются и вступают в новую эпоху". Предстоящий визит нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира", – лучше посиди дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 20-22 марта запланирован визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву. По информации Офиса президента Украины, в настоящее время ведутся переговоры о встрече Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским. Президент США Джо Байден анонсировал свою встречу с китайским коллегой в ближайшее время.

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