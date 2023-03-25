Си Цзиньпин не ответил на предложение Байдена о переговорах – Reuters
Президент США Джо Байден еще пять недель назад начал попытки провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином после инцидента со сбитым американским истребителем китайского воздушного шара над территорией США. Однако глава Китая эти попытки проигнорировал.
Об этом пишет издание Reuters. Эксперты констатируют: отношения между США и КНР достигли максимальной напряженности с 1970 года.
О планах провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Джо Байден заявил после того, как в феврале американский истребитель сбил загадочный воздушный шар, принадлежавший Китаю. Американский лидер намеревался обсудить со своим китайским коллегой этот инцидент и "прояснить отношения".
Но за пять недель, прошедших с момента этого заявления, разговор так и не состоялся. При этом Си Цзиньпин, не нашедший времени для телефонного разговора с Байденом, на несколько дней отправился в Москву, откуда сделал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным заявление, в котором осуждались США.
Аналитики констатируют: с 1970-х годов отношения между США и Китаем находятся в максимально напряженном состоянии. И Вашингтон занят размышлениями о том, как перезагрузить стремительно ухудшающиеся отношения с Пекином. Вот только "взаимности" в этом стремлении США не наблюдают.
"Звонок Байден-Си был бы очевидным первым шагом. Но, несмотря на усилия американских дипломатов, источники сообщили, что китайцы не проявили особого интереса к такому призыву, который станет их первым известным взаимодействием после ноябрьской встречи G20 на Бали", – констатирует издание.
Прежние попытки снять напряжение во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и высшего дипломата Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности после инцидента с воздушным шаром лишь ухудшили ситуацию.
"Источник, знакомый с этим разговором, назвал его самым антагонистическим взаимодействием США и Китая со времен спорных переговоров на Аляске в начале правления администрации Байдена. Этот человек сказал, что Китай отказался координировать встречу, вынудив главного дипломата Госдепартамента по Восточной Азии Дэниела Критенбринка лично выследить Ван И в конференц-центре, чтобы спросить, произойдет ли это", – пишет Reuters.
Возмущение Китая сбитием китайского воздушного шара еще больше усилилось после того, как Байден в своей речи три дня спустя поставил под сомнение положение Си на мировой арене: недовольство официальных лиц в Пекине, пишет издание, сменилось яростью.
"Назовите мне мирового лидера, который поменялся бы местами с Си Цзиньпином. Назовите хоть одного", — сказал тогда Байден, намекнув на множество внутренних и внешнеполитических проблем, стоящих перед Китаем.
На запрос издания о комментариях по поводу сложившейся ситуации посольство Китая в Вашингтоне не отреагировало. А представитель Госдепартамента США сказал, что США будут продолжать поддерживать "открытые и конструктивные линии связи" с Китаем.
"В прошлом, когда отношения сталкивались с серьезным спадом, как, например, после бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году или кризиса в Тайваньском проливе 1995–1996 годов, две страны прилагали серьезные усилия для восстановления стабильной основы своих отношений. Теперь растущий уровень подозрений, язвительности и обвинений преобладает почти во всех обменах мнениями, препятствуя существенному взаимодействию", — процитировали журналисты эксперта по Китаю в Институте Куински Майкла Суэйна.
Высокопоставленный представитель администрации США заявил в понедельник, что Вашингтон призывает Китай держать каналы связи открытыми. Он подчеркнул, что Вашингтон предоставляет Пекину выбрать, следует ли провести телефонный разговор Си-Байдена или перенести поездку в Китай госсекретаря Энтони Блинкена, отложенную из-за инцидента с воздушным шаром.
"Рик Уотерс, заместитель помощника госсекретаря США по делам Китая, Тайваня и Монголии, в настоящее время находится в Китае, и человек, знакомый с его планами, сказал, что он, вероятно, попытается заложить основу для визита Блинкена", – констатирует издание.
Напомним, 23 марта в Китае сделали новое заявление о войне в Украине после визита Си Цзиньпина в Москву. В частности, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай выступает за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала Россия против Украины. При этом российскую агрессию он назвал "украинским кризисом".
Нашли в Китае и "главных виновников войны", обвинив "некоторые страны" в умышленном препятствии "мирным переговорам" якобы в своих геополитических интересах. Осуждения России за агрессивное вторжение в Украину из уст китайского дипломата не прозвучало.
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