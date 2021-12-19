Швейцария выдала США российского бизнесмена: его обвиняют в крупных финансовых махинациях

Швейцария выдала Соединенным Штатам Америки российского бизнесмена Владислава Клюшина. Его обвиняют в инсайдерской торговле (операции с ценными бумагами на основе конфиденциальной информации. – Ред.) на сумму в несколько десятков миллионов долларов.

Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции Швейцарии. Клюшина самолетом экстрадировали в США из Цюриха в субботу, 18 декабря. В пути его сопровождали американские полицейские.

Предприниматель был арестован по запросу Федерального управления юстиции США 21 марта 2021 года. Через месяц посольство Штатов в Берне официально запросило его экстрадицию. Решение было вынесено 24 июня этого года.

Клюшин попытался обжаловать решение об экстрадиции, но Федеральный суд вынес постановление о невмешательстве в данное дело. Сразу после этого вердикт об экстрадиции бизнесмена вступил в силу и был осуществлен швейцарской стороной.

Видео дня

Отметим, что в посольстве России в Швейцарии произошедшее назвали "очередным эпизодом продолжающейся "охоты" Вашингтона на российских граждан". Такое заявление сделал пресс-секретарь дипведомства Владимир Хохлов, передает ТАСС.

"Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации", – заявили в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, из республики Кабо-Верде выслали в США Алекса Сааба. Колумбийского бизнесмена обвинили в том, что он был подставным лицом и специальным посланником президента Венесуэлы Николаса Мадуро.