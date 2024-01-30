Швейцария передала Германии партию танков Leopard 2: получит ли их Украина. Фото

Швейцария отправила Германии первые девять из 25 боевых танков Leopard 2A4, которые будут переданы немецкому производителю Rheinmetall Landsysteme GmbH. Согласно соглашению о перепродаже между двумя странами, танки останутся в Германии, у партнеров по НАТО или Евросоюзу и не будут отправлены в Украину.

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Об этом сообщает Swissinfo. Федеральный офис оборонных закупок Швейцарии (Armasuisse) передал первые девять танков во вторник, 30 января. Их транспортировали в Германию на поезде.

Еще девять танков будут перевезены в Германию поездом в среду. Остальные семь танков будут экспортированы автомобильным транспортом.

25 танков Leopard 2 было продано компанией Armasuisse германской компании Rheinmetall. В ноябре прошлого года Федеральный совет (исполнительный орган) одобрил заявку Германии на экспорт танков. В сентябре швейцарский парламент также согласился на списание этих танков при условии, что они будут проданы производящей компании.

Швейцарская армия в настоящее время имеет 134 танка Leopard 2 на вооружении и 96 на хранении. 25 танков, проданных Германии, были сняты с находившейся на хранении бронетехники.

Напомним, в Литве завершили ремонт первых танков Leopard 2, которые скоро вернутся на поле боя в Украине. Их показали на Гайжюнском военном полигоне.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ноябре Швейцария согласилась передать Германии часть списанных основных боевых танков Leopard 2A4. В то же время, страна потребовала гарантий, что ни один из 25 танков, которые выкупает немецкая компания Rheinmetall, не попадет в Украину.

– В октябре Минобороны Украины официально приняло на вооружение три модификации западных танков Leopard, переданных нашим Вооруженным силам государствами-партнерами. Это Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.

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