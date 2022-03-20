Швейцария готова выступить в роли посредника для Украины и РФ и стать площадкой для переговоров, - президент Кассис

Президент Швейцарии Игнацио Кассис, присутствовавший на массовой акции в центре Берна, где его украинский коллега Владимир Зеленский обратился к нации союзников, заявил о готовности стать посредником для переговоров с Россией. Он считает, что европейские страны должны объединиться ради цели, которые сегодня героически отстаивает народ Украины.

Об этом сообщило издание rfi. Глава государства вместе со своими гражданами пришел на акцию с плакатом, на его надпись звучала так: "Солидарность с Украиной. Остановить войну сейчас".

"Я глубоко впечатлен, дорогой Владимир, вашей готовностью сопротивляться, вашей готовностью идти вперед, вашей готовностью и готовностью вашего населения преодолеть этот ужасный кризис", – обратился к президенту Украины Кассис.

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Уже на будущей неделе политик посетит границу Польши с нашей страной, чтобы самостоятельно оценить колоссальный отток украинского населения из-за военных действий.

Еще до принятия этого решения Кассис в интервью одной из газет Берна осудил действия Москвы от 24 февраля, когда войска России вторглись в мирные города Украины. Дословно президент назвал причину войны "опустошительным безумием".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Швейцария с первых дней военной агрессии России поддерживает внедрение пакета санкций против агрессора. Сейчас Берн продолжает их расширять, что существенно "бьет по карманам" российских бизнесменов и чиновников, классически сберегающих средства в швейцарских банках.

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