Шведский истребитель S37 Viggen подобен "удару молнии": что известно о разработке

Швеция готовилась к возможной войне с Советским Союзом еще в ХХ веке. С этой целью в стране разработали многоцелевой истребитель S37 Viggen, который изначально был задуман, как "удобный на поле боя".

Об уникальном боевом самолете рассказало издание 1945. Отмечается, что к его разработке Швеция приступила в конце 1960-х годов. Самолет должен был иметь возможность взлетать с коротких взлетно-посадочных полос и, в крайнем случае, использовать обширную сеть автомагистралей и отдаленных дорог Швеции. Кроме того, новый истребитель должен был легко заправляться и перевооружаться призывниками.

В результате появился Saab S37 Viggen или "Thunderbolt" – одноместный одномоторный истребитель с низким двойным треугольным крылом. Он пришел на замену стареющему Saab J35 Draken и совершил первый полет в 1967 году, а на вооружение ВВС Швеции поступил в 1971 году. Это был самый передовой истребитель в Европе и оставался им до тех пор, пока Panavia Tornado не поступил на вооружение в 1981 году.

Видео дня

Самолет обладал уникальными характеристиками, а с его ограниченными возможностями короткого взлета и посадки Viggen мог работать с взлетно-посадочных полос, которые находились на расстоянии около 500 метров. Он имел максимальную скорость 2,1 Маха (1385 миль в час) и максимальную дальность полета 2000 км. Двигатель RM 8 обеспечивал скороподъемность 203 метра в секунду.

Истребитель был настоящей боевой птицей и был вооружен 30-мм пушкой Oerlikon KCA, а также шестью узлами подвески под крылом и под фюзеляжем, которые можно было использовать для размещения боеприпасов класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Изначально Стокгольм планировал произвести 800 Viggen, но заказ был прерван из-за затрат и того факта, что самолет не предлагался на экспорт, несмотря на то, что он должен был стать заменой F-104 Starfighter НАТО.

"Хотя Viggen никогда не использовался в бою, этот самолет был бы подобен удару молнии с небес, если бы его пилот поднялся в небо в гневе", – отметило издание.

Напомним: 31 марта российские самолеты с ядерными боеголовками нарушили воздушное пространство Швеции. В государстве это уже оценили как "сознательные действия с целью устрашения". Нарушение шведской границы двумя штурмовиками и двумя истребителями РФ длилось около минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский пилот, которого окрестили "Призрак Киева" рассказал, что Россия уже проиграла первую фазу войны, и чтобы прекратить вторжение окончательно, Украине необходимо уничтожить наиболее подготовленный руководящий состав противника.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!