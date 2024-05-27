Штайнмайер: нужно не просто мечтать о мире, а поддерживать Украину

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал демократический мир поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Для того, чтобы обрести мир, нужно не только о нем мечтать.

Соответствующее заявление немецкий лидер озвучил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет "Укринформ". Он отметил, что, несмотря на то, что Евросоюз был создан на основе верховенства права и демократии, признании и уважении границ, с 2022 года люди увидели, что что-то пошло не так.

"Мы должны убедить их в необходимости противостоять этому, что нужно не просто мечтать о мире, но что мы обязаны поддержать Украину, ведущую оборонную вооруженную борьбу", – заявил Штайнмайер.

Он заверил, что Германия и Франция продолжат совместно и решительно поддерживать Украину в ее обороне.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа должна больше помогать Украине в борьбе с полномасштабным вторжением России, а также повышать собственную обороноспособность. Членам Европейского Союза следует больше инвестировать в совместные европейские оборонные проекты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам на территории России. Он считает, что Запад должен прекратить постоянно ущемлять себя в поддержке нашей страны.

– Швеция разрешила Украине использовать ее оружие для уничтожения целей непосредственно в РФ. Там заявили, что Украина имеет право защищаться посредством военных действий, направленных против территории противника.

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