Шпионил в пользу России: в Австрии задержали бывшего офицера спецслужбы

В Австрии правоохранители задержали бывшего офицера Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта. Экс-чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением и шпионаже в пользу страны-агрессора России.

Об этом сообщило Австрийское агентство печати (APA). Прокуратура Вены расследует дело о разведывательной деятельности Отта, которая вредила Австрии. В частности, по данным следствия, он передавал российским спецслужбам тайную информацию и содержимое мобильных телефонов австрийских чиновников.

"Недавно Отт попал в заголовки газет из-за связи с бывшим членом правления Wirecard Яном Марсалеком, которому он помог создать шпионский центр для России в BVT. Говорят, что Отт вместе со вторым бывшим сотрудником BVT получил информацию для Марсалека и России, опираясь на свою предыдущую деятельность как агента секретной службы и полицейского атташе в Италии", – говорится в сообщении.

Марсалек сейчас скрывается в РФ, он мог работать на российские спецслужбы в течение последнего десятилетия.

Также сообщается, что телефоны, данные из которых летом 2022 года получили россияне, принадлежали Михаэлю Клойбмюллеру, который годами был главой кабинета в Министерстве внутренних дел; Майклу Такачу, который является главой Федеральной полиции, и Герноту Майеру, директору Федерального ведомства иммиграции и убежища. Пострадавшим несколько дней назад сообщили, что данные из их мобильных телефонов оказались у российских спецслужб.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Вены Нины Буссек, еще один человек также был арестован по этому делу. По данным СМИ, это якобы зять Отта.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуратура Германии предъявила обвинения в шпионаже офицеру агентства военных закупок своей страны. В частности, военное чиновник обвиняется в попытке передать секретную информацию российской разведке.

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