Шольц призвал Китай не помогать РФ заморозить войну в Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Китай должен использовать свое влияние на Россию, чтобы прекратить кровопролитную войну в Украине. Пекин не должен поставлять Москве современное вооружение и не допустить, чтобы конфликт перешел в затяжную стадию.

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Слова немецкого политика передает агентство Reuters. С таким заявлением он выступил на совместном брифинге с премьером КНР Ли Цяном, который прибыл с рабочим визитом в Берлин.

"Китай имеет большое влияние на российское руководство. Настало время его применить", – считает Шольц.

Напомним, что ранее аналогичную просьбу к Западу сделал сам Китай. Представитель официального Пекина призвал международных союзников Украины не поставлять оружие Силам обороны, а сделать акцент на дипломатических переговорах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне визит в Пекин совершил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вместе с Си он обсудил проблемы Украины, которая ежедневно противостоит российской агрессии.

При этом он заверил официальные власти Китая, что Вашингтон, как и раньше, не поддерживает независимость Тайваня. США не стремятся к новой холодной войне, не стремятся изменить систему Китая, а их альянсы не направлены против китайского государства.

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