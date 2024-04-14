Шольц прибыл в Китай на фоне роста напряженности между странами

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 14 апреля начал трехдневный тур по Китаю с целью укрепить торговые связи между Пекином и Берлином. Также политик намерен в ходе визита устранить разногласия по ряду вопросов.

Ожидается, что в ходе своего китайского турне Шольц намерен поднять вопрос поддержки Китаем страны-агрессора России. Об этом сообщает издание Reuters.

Шольц начал свой визит с юго-западного мегаполиса Чунцин. Он также посетит Шанхай и Пекин, где встретится с главой Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном. Во время визита Шольц посетит завод по производству водородных топливных элементов немецкого поставщика автомобилей Bosch в Чунцине.

Стоит отметить, что начало визита Шольца совпало с началом атаки Ирана по Израилю. Поэтому по прибытию Шольц осудил иранские удары "самым решительным образом". В то же время немецкие официальные лица заявили, что Пекин может сыграть положительную роль в охлаждении быстро растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Ожидается, что Шольц также рассмотрит вопрос о поддержке Китаем России. Немецкие официальные лица прямо заявили, что поддержка Пекина и экспорт в РФ позволяют Москве вести агрессивную войну против Украины и вызывают "потерю репутации Китая" в Европе и за ее пределами.

Напомним, визит Шольца станет самой длительной заграничной поездкой канцлера в одну страну с момента его вступления в должность канцлера в декабре 2021 года. Трехдневная программа включает встречу с Си Цзиньпином. Основные темы – экономика, российско-украинская война и ситуация вокруг Тайваня.

Ранее сообщалось, что Германия 13 апреля объявила о немедленной поставке в Украину дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Причиной послужило усиление российских ударов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!