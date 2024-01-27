Шольц посетит Вашингтон, чтобы обсудить с Байденом помощь Украине – Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить помощь Украине. Визит немецкого политика в США состоится в первой половине февраля.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои анонимные источники. Издание добавляет, что официальные представители Шольца и Байдена пока не прокомментировали запланированную встречу.

Известно, что лидеры планируют заручиться поддержкой друг друга для предоставления дополнительной военной помощи Украине. Двухсторонняя встреча состоится в Белом доме уже на второй неделе февраля. Официально о переговорах будет объявлено после того, как представители сторон согласуют детали встречи.

Как сообщал OBOZ.UA, Шольц призвал другие страны усилить поддержку Украины. Он уверен, что страны ЕС не делают достаточно, чтобы помочь Киеву.

Также известно, что Украина и Германия могут вскоре согласовать договор о обязательствах по безопасности в соответствии с Рамочной декларацией "Группы семи". Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Шольц уже договорились в ближайшее время завершить переговоры по этому вопросу.

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