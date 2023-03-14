Широкое оборонное партнерство: США, Великобритании и Австралии раскрыли новые детали сотрудничества в формате AUKUS

США, Великобритания и Австралия обнародовали детали сотрудничества в формате AUKUS. Среди прочего, она предполагает создание нового флота атомных подводных лодок, направленных на противодействие влияния Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе.

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Об этом президент США Джо Байден, премьер Великобритании Риши Сунак и премьер Австралии Энтони Албанизи сообщили на совместном брифинге в Сан-Диего (Калифорния), пишет BBC News. Согласно пакту AUKUS, Австралия должна получить от США по меньшей мере три атомные подлодки, которые станут для нее первыми в этом классе.

При этом президент США Джо Байден заявил, что соглашение направлено на укрепление мира в регионе, и подчеркнул, что подлодки будут "атомными, а не ядерными" и что это соглашение не поставит под угрозу обязательство Австралии быть безъядерной страной.

"Для Австралии это серьезное повышение военного потенциала союзника США. Страна становится лишь второй после Великобритании, которая получит элитную технологию ядерного двигателя Вашингтона. Подлодки смогут действовать дальше и быстрее, чем существующий флот дизельных подлодок страны. Также Австралия сможет впервые наносить дальние удары по врагам", – пишет издание.

Согласно соглашению, Австралия в начале 2030-х годов приобретет у США три подлодки американской модели класса "Вирджиния" с последующей возможностью приобретения еще двух. В то же время моряки ВМС Австралии уже в 2023 году будут отправлены на базы подлодок США и Великобритании, чтобы научиться пользоваться атомными подлодками. А с 2027 года США и Великобритания будут базировать небольшое количество атомных подлодок в Перте (Западная Австралия).

Впоследствии также планируется спроектировать и построить совершенно новую атомную подлодку для ВМС Великобритании и Австралии – модель, которая называется SSN-AUKUS. Эта штурмовая подлодка будет построена в Великобритании и Австралии по британскому проекту, но с использованием технологий всех трех стран, включая реакторы Rolls-Royce британского производства.

Президент США Байден заявил, что все три страны обязаны обеспечить, чтобы Индийско-Тихоокеанский регион оставался свободным и открытым.

"Формируя это новое партнерство, мы снова показываем, как демократии могут обеспечить нашу собственную безопасность и процветание не только для нас, но и всего мира", – сказал Байден.

Он также пообещал выделить 4,6 миллиарда долларов на расширение мощностей США по строительству подлодок и улучшение технического обслуживания их нынешних атомных подлодок класса "Вирджиния".

В свою очередь премьер-министр Австралии Албанизи сказал, что план, который будет стоить Канберре до 368 миллиардов австралийских долларов в течение 30 лет, станет "наибольшей одноразовой инвестицией в обороноспособность Австралии за всю ее историю". В то же время, по его словам, строительство подлодок на австралийских верфях создаст тысячи местных рабочих мест.

Премьер-министр Великобритании Сунак обратил внимание, что через 18 месяцев после открытия альянса AUKUS вызовы глобальной стабильности только возросли.

"Незаконное вторжение России в Украину, растущая настойчивость Китая, дестабилизирующее поведение Ирана и Северной Кореи – все это грозит создать мир, в котором будут царить опасность, беспорядок и раскол", – сказал Риши Сунак.

Он также пообещал увеличить расходы на оборону почти на 6 миллиардов долларов в течение следующих двух лет, чтобы противостоять угрозам враждебно настроенных государств.

BBC News также отмечает, что Китай подверг резкой критике это морское соглашение. Министерство иностранных дел страны во вторник обвинило три страны в том, что они "идут все дальше и дальше по пути ошибок и опасности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 сентября 2021 Австралия, Великобритания и США объявили о создании военного союза AUKUS. Это вызвало резкую реакцию со стороны Франции и Китая. Париж впервые в истории даже отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры, а Пекин неофициально пригрозил нанести ядерный удар по Австралии. В то же время три западных страны настаивают, что соглашение о безопасности направлено на укрепление стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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