'Шатдауна' не будет: Байден подписал временный бюджет США, избежав остановки работы правительства

Сенат Соединенных Штатов в субботу, 21 декабря, одобрил законопроект временного бюджета страны, благодаря которому финансирование работы правительства продолжается до марта 2025 года. Действующий президент США Джо Байден немедленно подписал одобренный в обоих палатах Конгресса США документ и, таким образом, обошлось без остановки работы правительств.

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Проект временного бюджета поддержали 85 членов Сената и только 11 выступили против. Как сообщает CNN, избежать "шатдауна" помог спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Палата представителей проголосовала за законопроект еще в пятницу, 20 декабря. Этому предшествовало подписание первоначального двухпартийного соглашения, против которого еще в начале недели выступил избранный президент Дональд Трамп. Он предлагал свой план временного финансирования правительства.

Поскольку план финансирования, который предложил избранный президент, не поддержали как демократы, так и "значительное количество республиканцев", это повлекло за собой "достаточно напряженные 24 часа поиска компромисса в Капитолии", отмечает издание.

Но выйти из тупика Конгресса помог спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который вынес на голосование первый законопроект о временном финансировании (т.е. проект, в котором не было предложений Трампа).

Временный бюджет рассчитан только до 14 марта 2025; он предусматривает выделение около 100 млрд долларов помощи штатам, пострадавшим от последних ураганов и других стихийных бедствий.

По словам Майка Джонсона, он "был в постоянном контакте с президентом Трампом в течение всего процесса".

"Трамп точно знал, что мы делаем и для чего, и что это нужный стране результат. Я думаю, что он, безусловно, тоже доволен результатом", – считает Джонсон.

Также у спикера Палаты представителей был спор с новым соратником Трампа Илоном Маском. Это именно Маск "громко выступал против составления первоначального двухпартийного соглашения", отмечает издание.

"Мы говорили (с Маском) о чрезвычайных вызовах этой работы. Я спросил, может он сам хочет быть спикером палаты. Но он сказал, что это может быть самая тяжелая работа в мире", – рассказал Джонсон.

Так или иначе, но Маск утверждает, что "Джонсон хорошо выполнил хорошую работу".

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Джо Байдена должна в ближайшие дни объявить о новом пакете военной помощи Украине. на сумму около 1,2 миллиарда долларов. В новом пакете будут перехватчики систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

Этот пакет может стать завершающим этапом прямой военной поддержки, особенно учитывая предстоящие политические изменения в США.

Ранее в администрации американского президента уверяли, что планируют использовать все средства, выделенные на помощь Украине. В Белом доме надеялись реализовать их в инаугурацию Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Речь идет о довольно внушительной сумме. В Пентагоне посчитали, что США еще располагают около $9 млрд для военной помощи Украине.

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