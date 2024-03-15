Шантаж нацменьшинствами продолжается: Будапешт разослал в ЕС антиукраинское письмо

Венгрия разослала другим странам–членам Евросоюза документ с претензиями к Украине относительно венгерского национального меньшинства в стране. Будапешт требует восстановления прав на свободное использование венгерского языка и политическое представительство на всех уровнях, в частности в Верховной Раде.

Об этом сообщает "Радио Свобода", в распоряжении которого есть письмо, разосланное Венгрией. В нем отмечено, что защита нацменьшинств является одним из приоритетов, о которых идет речь в переговорах по вступлению Украины в ЕС, поэтому Венгрия требует восстановления прав нацменьшинств венгерской громады в Украине на тот уровень, который был до 2015 года.

В частности, в письме указано, что сегодня в школах Украины учится 20 тыс. учащихся с венгерским языком обучения.

"Вопреки предыдущим обещаниям, потребности представителей венгерской громады в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства", – говорится в документе.

Также в письме отмечено, что после переформатирования административных районов в Украине изменилось соотношение населения в регионе:

"Обязательное 10-процентное соотношение, которое национальные меньшинства должны достичь среди местного населения, чтобы иметь возможность претендовать на языковые права, не оправдано в случае с национальными меньшинствами".

Кроме того, Будапешт не устраивает, что венгры не представлены в Верховной Раде Украины.

"Венгрия просит, чтобы венгерской громаде было предоставлено право на политическое представительство, и в этом контексте было разрешено использование национального языка во время избирательных кампаний, референдумов и в целом в общественной жизни, как это было ранее", – говорится в письме.

Требования Венгрии могут стать значительным препятствием для дальнейшей интеграции Украины в ЕС, пишет "Радио Свобода".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ со ссылкой на еврочиновников рассказали, что Венгрия пытается заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Отмечалось, что с этой целью Будапешт намерен выставить Киеву дополнительные условия, в том числе относительно венгерского языка в Украине.

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