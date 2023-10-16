Шансы Туска снова стать премьером Польши достаточно высоки, – Дещица

Лидер оппозиции, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск снова может возглавить правительство страны. Его шансы в этом вопросе достаточно высоки.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины и экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью проекту шеф-редактора OBOZ.UA Ореста Сохару "Орестократия". По его словам, это возможно, если будет создана коалиция оппозиционных трех сил (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Партия, набравшая больше всего голосов – а это гражданская платформа из этих трех оппозиционных сил – предложит кандидатуру премьера и очевидно, что этой кандидатурой и будет лидер этой партии – Дональд Туск. То есть его шансы снова стать премьером Польши достаточно высоки", – сказал Дещица.

Он подчеркнул, что если стратегия Туска в Польше будет успешной экономически, то у него будет шанс и на президентских выборах в 2025 году.

"Это будет зависеть от того, каким будет правительство, какие будут успехи правительства. Если это правительство Дональда Туска, это будет зависеть от того, как общество будет воспринимать эти изменения, которые правительство, по крайней мере, оппозиционные партии, которые могут войти в это правительство, будет реализовывать. Потребность в таких изменениях есть, и это показала явка избирателей", – добавил Дещица.

Также он отметил, что правительство Туска будет поддерживать Украину, особенно, если речь идет о членстве Украины в ЕС и НАТО.

"Потому что это правительство по своей сути проевропейское, и оно за распространение европейских ценностей и в Польше, и за пределами Польши. Поэтому я думаю, что найти понимание с этим правительством нашему правительству будет значительно легче", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее польская прокуратура начала расследование о якобы злоупотреблении властью лидером оппозиции, экс-премьер-министром Дональдом Туском. Речь идет о деле десятилетней давности, когда он якобы пытался остановить импорт угля из России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после победы на парламентских выборах партии "Право и справедливость" заявил, что готов сформировать стабильное правительство. По его словам, новое правительство сможет провести Польшу из-за различных неурядиц.

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