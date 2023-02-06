Шансы на мир уменьшаются, мир идет к более широкой войне, — Гуттериш на Генассамблее ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что не видит никаких перспектив, что военное противостояние Украины и России удастся перевести в дипломатический формат в ближайшее время. По его мнению, шансы на наступление долгожданного мира не растут, а уменьшаются с каждым днем.

Видео дня

Свои опасения политик высказал во время открытия 77-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Причем, по его словам, мир идет на эскалацию сознательно, ни одну из сторон не устраивает перспектива скорейшего завершения конфликта.

"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти... Я боюсь, что мир не идет во сне к более широкой войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", – заметил Гуттериш.

При этом он подчеркнул, что со своей стороны ООН делает все необходимое, чтобы добиться завершения кровопролития. Но для достижения этой цели нужно согласие всех стран, вовлеченных в военное противостояние.

"Если бы каждая страна выполняла свои обязательства согласно уставу ООН, то мир был бы гарантирован", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский премьер Моравецкий заявил, что ключевая задача Запада – помочь Украине нанести стране-агрессору сокрушительное поражение, это – вопрос выживания для всего свободного мира.

Подобной позиции придерживается и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Он указал, что Путину мало оккупировать всю Украину - он стремится положить конец существующему мировому порядку. Единственным путем к миру является как можно более масштабная и быстрая военная помощь Украине.