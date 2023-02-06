'Россия надеялась на блицкриг в Украине, а должна получить Ватерлоо': Моравецкий призвал Запад усилить поддержку Киева

Начиная полномасштабное вторжение в Украину, Россия рассчитывала на "блицкриг". Теперь ключевая задача Запада – помочь Украине нанести стране-агрессору сокрушительное поражение, это – вопрос выживания для всего свободного мира.

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Для этого западные партнеры должны предоставить Украине максимальную помощь и выстроить новую архитектуру безопасности в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе Варшавской конференции по оказанию помощи Украине, его цитирует "Укринформ".

В своем выступлении Моравецкий напомнил, что до недавнего времени залогом процветания народов считалось развитие мировой экономики. Однако российская агрессия против Украины стала для цивилизованного мира, в том числе и Европы "холодным душем" - и убедительным напоминанием, что геополитика имеет большее значение, чем экономика.

"Сотрудничество Европы с Россией казалось дешевым и эффективным до тех пор, пока Путин не выставил соответствующий счет. Это должны были быть обычные контракты на газ, а оказались залогом, за который Европа продала свою душу", – подчеркнул Моравецкий.

Глава польского правительства назвал ошибкой Кремля решение о нападении на Украину. Однако если бы зависимость Европы была больше, чем она оказалось к началу полномасштабного вторжения – Россия вполне могла победить в этой войне.

Однако планы президента РФ Владимира Путина разрушили героизм украинского народа и пробуждение свободного мира от "геополитического сна".

"Героическая борьба украинского народа сохранила не только саму Украину, но пробудила многие страны свободного мира от геополитического сна. Война в Украине не является свидетельством силы России, но проверкой силы Запада. Выбор очевиден: либо победа России и поражение Запада, либо ренессанс западной цивилизации" , – убежден Моравецкий.

По его словам, сейчас в Украине идет война за будущее Европы и всего свободного мира.

"Россия надеялась, что это будет блицкриг, но этот план провалился. Однако это Запад и свободный мир должны сделать все возможное, чтобы эта война стала для Путина Ватерлоо российского империализма и колониализма", – применил яркую метафору Моравецкий.

Он подчеркнул, что Россия ведет с Украиной тотальную войну: атакует гражданские объекты, убивает мирных жителей, уничтожает инфраструктуру – и без поддержки западных партнеров, в том числе и Польши, украинскому народу было бы очень трудно. Однако в случае победы Путин бы не остановился на Украине, он пошел бы дальше.

"И многие и дальше не хотят поверить, что война в Украине, если бы она, не дай Бог, была победной для России, может быть прелюдией к новой агрессии огромных масштабов и именно таков замысел Москвы",- констатировал глава польского правительства.

Моравецкий подчеркнул, что ни о каких перемириях говорить не стоит. Украина все больше нуждается в поддержке свободного мира.

"Победа ближе не только благодаря успехам украинской армии, усталости российского медведя и начинающим действовать санкциям, а также потому, что большая часть свободного мира показала решительность и неуступчивость", - подчеркнул польский премьер.

Он добавил, что для победы над Россией нужно построить "полностью новую архитектуру безопасности в политическом, геополитическом, экономическом и энергетическом измерении".

"Экономическое восстановление Украины является необходимым условием безопасности всей Европы. Украина сегодня является твердыней свободы Европы, а инвестиции в укрепление Украины являются моральной обязанностью в твердых категориях реальной политики", - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что Польша готова взять на себя ответственность за совместное формирование нового мирового строя. Перед западными странами стоит глобальная задача: недостаточно просто нанести поражение России, "нужно построить мир, в котором российскому колониализму и империализму нет места".

"Год войны в Украине показал, что история не является ловушкой, из которой нельзя вырваться, и что даже украинский Давид может противодействовать российскому Голиафу", - заметил Моравецкий.

По его словам, отчаянное сопротивление украинцев вековому врагу пробудило свободный мир от сна - и произошло это, надеется Моравецкий, раз и навсегда.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда высказался о новом "железном занавесе", который готовы возвести поляки, чтобы защититься от российской агрессии. Для защиты от убивающей украинцев России глава Польши готов строить "занавес" "до самых облаков".

Также, по его словам, Польша сделает все, чтобы не допустить региональной войны в Европе. Потому Варшава наращивает потенциал военного сдерживания.