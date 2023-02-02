Блог | Александр Кирш: "Шахматы" россии с НАТО: "Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!"

Все прекрасно понимают, что если НАТО в самом деле задействует против мордора всю свою мощь, то война закончится уничтожением россии за пару недель.

Видео дня

В течение первых же часов будут успешно взорваны стратегические "узкие места", уничтожены все скопления русской техники, оружейные склады и флот, а также скопления самих орков, включая штабы, да и ликвидация лично пуйла со всеми его двойниками много времени не займёт. Остальное уже будет делом техники. Техники, которая только у НАТО и останется. Причём личного участия уважаемых НАТОвских солдат даже и не потребуется. Мы сами — без их драгоценных личных тел. Достаточно будет именно техники. Но — без ограничений. В том числе и без ограничений, на какое расстояние ей разрешается палить.

Почему же этого не происходит? Почему "НАТОвская военщина" медлит? ПОЧЕМУ ОНА НЕ ДАЁТ?

Некоторые полагают, что Америка, например, не даёт из-за того, что до ноября будущего года, когда там всё будет решаться, ещё много времени и потому о преждевременно свершившейся победе тогда уже смогут забыть, если она случится прямо сейчас. Вот через полтора года, мол, в самый раз. Тогда точно до того самого "первого вторника после первого понедельника" ноября-24 забыть не успеют.

Не верю в такое хитрож*пие. Это было бы слишком цинично и жестоко. Да и недальновидно: можно чуть-чуть просчитаться. Так что дело тут, похоже, в другом.

Разгадка кроется в некогда очень популярной песне Владимира Высоцкого "Честь шахматной короны" (часть вторая: Игра). Там после знаменитого поражения совкового Спасского гениальному американцу Фишеру — в 1972-м году — Высоцкий придумал свой вариант матча за мировое шахматное первенство. Там едва умевший играть в шахматы русский в решающий момент "ненароком" обнажил бицепс, привстал — "и хвалёный пресловутый Фишер тут же согласился на ничью".

Так сейчас "играет" россия. Осознавая полную немощь перед коллективным Западом по так называемому конвенциональному оружию, оркостан угрожает применить оружие за пределами правил, то есть запрещённое международным правом. Например — ядерное, если НАТО посмеет выйти за рамки того, что ему "разрешает" россия, и начнёт, чего доброго, её побеждать.

Если вернуться к шахматной аналогии, то она как бы заявляет: "Задействуешь ладей — получишь в лоб, а сыграешь ферзём — дам по голове стулом". В общем, играть она "позволяет" лишь лёгкими фигурами да пешками. Хотя сама "играет" — то есть воюет — чем хочет.

И грозное, но трусливое НАТО на это ведётся. Принимает правила, диктуемые орками. Которые, блефуя, противопоставляют реальному превосходству в силе просто словесный шантаж! Дескать, да, вы сильнее, но мы зато *бнутые, а потому можем и стулом. Что пуйло и заявляет практически прямым текстом. Как бы забывая, что у НАТО всё запрещённое есть тоже, ещё и в бОльшем количестве. "Но зато мы *бнутые!" — и это пока что перевешивает всё остальное.

Итак, если называть вещи своими именами, то в военном блоке НАТО, созданном после Второй мировой как раз именно для отпора россии, — не столько циники, сколько просто трУсы, и уступают они мордору именно в этом. Боясь помочь нам защитить их, они рискуют оставить себя, глупых, без защиты. И тела на убой тогда уже понадобятся их собственные.

Но сегодня — между теми, кто успешно симулирует *бнутость, и теми, кто им верит и поэтому их боится, воюет Украина. Борясь с первыми, которые её хотят убить, и получая от вторых оружие, которое они дрожащими руками ей иногда таки дают — совсем понемножечку и всегда с опозданием.

И, пока орки бомбят и насилуют, Запад тихонечко нам шепчет, чтоб мы их в ответ не очень сильно. "Не по лицу". В конвенциональных рамках. Чтоб не разозлить. Вот такой союзник. Как там в той песне? "Хваленый пресловутый"...

А победим — всё равно. И благодаря тому, что помогают, и вопреки тому, что мало и неповоротливо. Это миссия нашей страны. Слава Украине!